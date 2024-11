Senado australiano censuró a parlamentaria aborigen que increpó a Carlos III

El Senado de Australia aprobó este lunes una medida de censura contra la senadora aborigen Lidia Thorpe por increpar al rey Carlos III por el legado colonial y el "genocidio" de los indígenas durante una ceremonia en el Parlamento el 21 de octubre pasado.

La iniciativa de censura, que fue aprobada por 46 votos a favor y 12 en contra, condena la "irrespetuosa y perturbadora" intervención desafiante de la congresista contra el monarca británico, jefe de Estado de Reino Unido y Australia, según publicó hoy la cadena pública australiana ABC.

La censura parlamentaria es un acto legislativo que permite reprobar las acciones de un congresista o senador, pero que no supone la destitución o suspensión.

Tras la censura, Thorpe, quien no estuvo presente durante la votación, dijo a periodistas en Camberra que volvería a desafiar a la monarquía de ese modo, al tiempo que afirmó que la moción de censura de hoy le "importa un bledo".

"Si el rey colonizador volviera a venir a mi país, a nuestro país, volvería a hacerlo. Y seguiré haciéndolo. Me opondré a la colonización en este país. Juro mi lealtad a los verdaderos soberanos de estas tierras, los pueblos originarios son los verdaderos soberanos", precisó la senadora aborigen independiente.

In no way do I regret protesting the King. I would do it again.



It is time this country reckons with its history, and puts a stop to the continuing Genocide on First Peoples.