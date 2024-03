"Fuerte movimiento" en vuelo de Latam dejó 50 heridos en Nueva Zelanda

Unas 50 personas resultaron heridas tras un "fuerte movimiento" durante un vuelo de la aerolínea Latam, debido a un "fallo técnico", indicaron la compañía y los servicios de emergencia de Nueva Zelanda.

Los heridos, uno con pronóstico grave y el resto con heridas moderadas y leves, fueron tratados después de que la aeronave aterrizara en el aeropuerto de la ciudad neozelandesa de Auckland.

"El vuelo LA800, que opera hoy la ruta Sydney - Auckland, tuvo un problema técnico durante el vuelo lo que provocó un fuerte movimiento (...) Como consecuencia del incidente, algunos pasajeros y tripulantes de cabina resultaron afectados", apuntó Latam en un breve comunicado enviado a EFE.

Si bien la aerolínea no dio detalles del fallo técnico ni cuándo sucedió el incidente, una pasajera relató que experimentó una "pequeña caída rápida", según declaraciones recogidas por el diario New Zealand Herald.

"Todo el avión se congeló", describió la mujer, que no fue identificada por el rotativo neozelandés.

🇳🇿UPDATE: 50 INJURED ON LATAM BOEING FLIGHT



Emergency services in New Zealand treated 50 people for injuries after passengers and crew were thrown into the ceiling, with one person in a serious condition.



Source: NZ Herald pic.twitter.com/qlZjSlsBXS