Tropas norcoreanas en Ucrania serían adictas al contenido para adultos por libre acceso a internet

Un informe del Pentágono indicaría que las tropas norcoreanas que llegaron a Ucrania, para combatir junto a Rusia, se habría vuelto adictas al contenido para adultos tras tener acceso libre a intenet.

Según consignó el New York Post, en medio de las tensiones en Asia-Pacífico por los lazos entre Corea del Norte y el Kremlin, los 10 mil soldados enviados por Kim Jong-un habrían comenzado a ver una alta cantidad de contenido sin limitaciones.

"Una fuente generalmente confiable me dice que los soldados norcoreanos que han sido desplegados en Rusia nunca antes habían tenido acceso sin restricciones a Internet. Como resultado, están atiborrándose de pornografía", expuso en X Gideon Rachman, comentarista de asuntos exteriores del Financial Times.

A usually reliable source tells me that the North Korean soldiers who have deployed to Russia have never had unfettered access to the internet before. As a result, they are gorging on pornography.