Yoon pidió perdón por la ley marcial y deja el poder en manos de su partido

El presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, ofreció disculpas al pueblo de su país por la ley marcial que los conmocionó la noche del pasado martes, y afirmó que dejará el poder en manos de su partido, así como la estabilización de la situación política.

"Pido sinceras disculpas por causar preocupación e inconveniencias a la ciudadanía", dijo Yoon en una breve alocución realizada desde la oficina presidencial y retransmitida por los medios nacionales, marcando su primera aparición pública desde que levantó la ley marcial en la madrugada del miércoles.

"La declaración de la ley marcial fue realizada desde un sentido de urgencia como presidente, quien es el último responsable de los asuntos estatales", afirmó el mandatario, quien añadió que "no eludiré las responsabilidades legales o políticas derivadas de esa decisión".

Yoon también dijo que "nunca habrá una declaración de una segunda ley marcial", después de que en la víspera diversas voces advirtieran sobre movimientos dentro del Ejército que apuntaban a un nuevo estado de excepción, lo que llevó a altos cargos a anunciar que no aceptarían esa medida y a diputados de la oposición a hacer turnos para permanecer durante gran parte de la jornada en el parlamento.

El presidente anunció asimismo que dejará "la estabilización de la situación política, incluido mi mandato, en manos del partido", ante la creciente presión política y social para que abandone su cargo, y a unas horas de que la Asamblea Nacional vote este mismo sábado una moción para destituirlo.

After three and a half days, South Korean President Yoon Suk Yeol apologizes for declaring martial law, promises there will be no more in a televised address pic.twitter.com/sg9Vc97vHX