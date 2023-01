La Fiscalía de Perú abrió una investigación preliminar contra el gobierno interino de Dina Boluarte por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, a raíz de los 48 fallecidos y decenas de heridos en el marco de las protestas contra el Ejecutivo. No obstante, el destacado abogado penalista Julio Rodríguez consideró que la denuncia no tiene sustento, pues no entrega antecedentes para "establecer que la presidenta y sus ministros hayan decidido matar a este grupo de personas con el objetivo de erradicar a determinado grupo, étnico, religioso, etcétera". Escuche el detalle de la crisis del país vecino en el informe del corresponsal de Cooperativa, Ricardo Alva Martínez.

