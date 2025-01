Boluarte rechazó críticas por cirugía secreta y llamó "cobarde" a exministro que la reveló

La presidenta peruana, Dina Boluarte, calificó este lunes como "cobarde" a su ex primer ministro Alberto Otárola, quien confirmó en el Congreso que la mandataria se sometió a una cirugía en 2023, que mantuvo oculta por meses, lo que desencadenó que la Fiscalía abriera una investigación por supuesto abandono de cargo.

Según Boluarte, la operación, realizada el 28 de junio durante sus horas de descanso, fue para corregir un tabique desviado y crecimientos en los cornetes que le dificultaban respirar, problemas que padecía desde 2022.

La mandataria agregó que Otárola informó sobre su operación en diciembre de 2024 a una comisión del Congreso, aún cuando sabía que sufre una rinitis crónica desde 2022, además dijo que entregó a la fiscal general su historial clínico en el que se detalla su salud respiratoria.

También expuso que, como parte de su responsabilidad, "de no dejar ni un instante su trabajo como presidenta", se sometió a la operación la noche del 28 de junio de 2023, usando sus horas de descanso.

"Yo ingresé en la noche del 28 de junio para hacer uso de 40 minutos con anestesia local para que me pudieran corregir el tabique desviado que tenía y los cornetes crecidos que no me dejaban respirar", detalló.

En este sentido, indicó que, cada vez que viajaba a diversos puntos del país para trabajar, se ahogaba, algo de lo que tenían conocimiento los ministros, pero aseguró que nunca dejó de trabajar.

La Fiscalía abrió en diciembre una investigación a Boluarte por la presunta comisión del delito de omisión de funciones y, alternativamente, por abandono de cargo en agravio del Estado al haber ocultado al Consejo de Ministros y al Congreso la cirugía en su nariz.