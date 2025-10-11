Descarnadas burlas al presidente de Perú por supuesta afición pornográfica

Antiguos tuits sobre "sexo" y "mujeres" del nuevo presidente interino de Perú, el derechista José Jerí, se viralizaron en redes sociales apenas horas después que asumiera el cargo.

Convertido en el séptimo presidente de Perú en nueve años, al suceder a la destituida Dina Boluarte en su calidad de líder del Congreso, el parlamentario del partido Somos Perú, de 38 años de edad, vio cómo volvían a circular en X mensajes que publicó en su perfil hace más de 10 años, algunos señalados como machistas.

"Las mujeres son seducidas con amor, cariño y respeto. Para todas las demás existe Mastercard", decía Jerí en un tuit publicado en 2011.

En otro posteo, en 2013, compartía un artículo de un portal web de un supuesto estudio científico que concluía que "el sexo hace que se produzcan nuevas neuronas" y, un año después, otro sobre "la 'sapiosexualidad', la nueva tendencia en sexo".

La rapidez de la destitución a la que fue sometida Boluarte y la inmediata ascensión al sillón presidencial de Jerí hizo que el nuevo mandatario peruano, abogado de profesión, no alcanzara a borrar los mensajes de su perfil de X, donde se define como animalista.

El politico, hasta hace pocas semanas, estaba investigado por una denuncia de violación sexual, que la Fiscalía archivó por falta de pruebas.

La salchipapa y las comensales

"Una mujer guapa que fuma es doblemente guapa", expresaba Jerí en 2012, mismo año en el que manifestaba que "la salchipapa no está tan apetecible como las comensales".

"Lo que más me gusta de toda fiesta infantil, ¡las animadoras! ¡Son un encantooo!", señalaba el ahora jefe de Estado en 2013.

Otra reflexión suya, en 2015, fue: "Nadie puede con una mujer inteligente y atractiva, aún así sea la seguridad del Congreso".

"¡Las chicas doradas italianas de Rustica son imponentes! ¡Mejor me voy a Italia! ¡Mamma mia!", comentaba el nuevo gobernante en 2014 sobre unas modelos de una conocida cadena de restaurantes peruana. En ese año, también se declaró "más adolorido que hombre maltratado por mujer celosa. Inmóvil".

"Lo mejor de (Enrique) Peña Nieto es Angélica Rivera. Una mujer así a tu lado, inspira", escribió también en 2014 en referencia al entonces presidente de México y a su expareja.

En Instagram, en tanto, los usuarios han reportado que Jerí acostumbraba a seguir a modelos, y al menos una cuenta de una conocida productora internacional de pornografía.

Denunciado por violación

Usuarios de las plataformas no tardaron en apodar al nuevo jefe de Estado como "Pa-Jerí", con imágenes y emoticones de violines, en referencia a la denuncia por violación, archivada en agosto por falta de pruebas que lo vincularan directamente al delito.

En la denuncia, Jerí y otro hombre fueron señalados por una mujer que afirmó haber sufrido un ataque sexual en una reunión social a la que acudió el legislador el 29 de diciembre de 2024 en el distrito de Canta, al noreste de Lima.

Desde un primer momento, Jerí rechazó cualquier tipo de participación en los hechos denunciados y ofreció su colaboración en las investigaciones.

"Impulsividad y conducta sexual patológica"

Tras las acusaciones, y antes del archivo de la denuncia a favor de Jerí, el Juzgado Civil de Canta ordenó el sometimiento del ahora presidente a un tratamiento psicológico por "impulsividad y conducta sexual patológica", con base en un informe psicológico, de acuerdo a lo reportado por medios locales.

Pese a la obligatoriedad de asistir a las sesiones, el parlamentario incumplió la orden, siendo investigado, según procede en el Código Penal Peruano, por desobediencia a la autoridad.

Tras aprobar con 122 votos a favor la "permanente incapacidad moral" de Boluarte, Jerí se convirtió repentinamente en la máxima autoridad del Estado, pese a que no alcanzó un asiento en el Parlamento en las elecciones de 2021, donde logró 11.000 votos, y entró como suplente en lugar del inhabilitado expresidente Martín Vizcarra (2018-2020).