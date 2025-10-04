Fuerza Aérea peruana denunció red de falsificación de sus documentos oficiales

La Fuerza Aérea del Perú (FAP) informó este sábado que inició una investigación rigurosa al tomar conocimiento de una red de falsificación de documentos oficiales y uso indebido de formatos administrativos por personas que se hacían pasar por personal de la institución, hecho que fue denunciado ante la Policía Nacional y que ha derivado en la detención de tres sospechosos.

En un comunicado compartido en la red social X, la FAP detalló que ha confirmado la circulación de documentos apócrifos, que incluyen presuntas órdenes de compra y guías de internamiento falsificadas que hacen uso no autorizado de la identidad y sellos de efectivos de la Fuerza Aérea y del Componente Aéreo en el VRAEM, el conflictivo valle cocalero bajo control de las fuerzas armadas.

En el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), la fuerza aérea interviene en el traslado de los contingentes militares que controlan la actividad de los remanentes de la banda armada Sendero Luminoso y de las mafias del narcotráfico asentadas en esa extensa región selvática, así como en operaciones de interdicción.

Agregó que el personal de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional ha intervenido el viernes en las inmediaciones de la avenida Jorge Chávez, en Lima, "a tres presuntos falsificadores que conformarían esta banda dedicada a la estafa", los cuales no son miembros de la FAP.

COMUNICADO OFICIAL N° 022 - 2025 pic.twitter.com/gcGxF6Wk5y — Fuerza Aérea del Perú (@fapperu) October 4, 2025

La institución militar ha presentado las denuncias en las jurisdicciones de Lima y puso a disposición de la Fiscalía Penal del Ministerio Público todas las actas de constatación y copias certificadas respectivas.

Asimismo, la Inspectoría General de la FAP inició una investigación interna "exhaustiva" para determinar las responsabilidades y tomar las medidas disciplinarias y administrativas "severas".

La FAP condenó enérgicamente "estos actos de corrupción y falsedad por parte de personas inescrupulosas".

Puntualizó que no permitirán que conductas delictivas externas socaven la integridad de sus miembros, ni comprometan la imagen de la institución.

"Seguiremos colaborando con las autoridades competentes para el esclarecimiento total de los hechos", remarcó.