Perú expulsó al embajador mexicano debido a la "reiterada injerencia" de AMLO en la crisis

El Gobierno peruano declaró la última jornada persona non grata al embajador mexicano en Lima, Pablo Monroy, y le dio 72 horas para abandonar el país andino en respuesta a la "injerencia" que consideran que han hecho las "altas autoridades" de la nación norteamericana y además otorgó un salvoconducto a la familia del expresidente para acudir este país, que les ha concedido asilo.

"Informo que el Gobierno de Perú ha declarado persona non grata al embajador de México en Perú, Pablo Monroy, por las reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país (...) que constituyen injerencia en nuestros asuntos internos y son violatorias del principio de no intervención", dijo la canciller Ana Cecilia Gervasi en una declaración a prensa.

En un comunicado difundido por la misma Cancillería poco después, afirmó que "son de especial preocupación" las declaraciones del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador del 16 y 19 de diciembre en la que habla del estado de emergencia decretado por el Gobierno del Perú y sobre el orden democrático y legalidad en el país, y sobre la detención del expresidente Castillo.

"Las declaraciones del presidente mexicano resultan especialmente graves en circunstancias en las que el país enfrenta una situación de violencia incompatible con el ejercicio del legítimo derecho que asiste a toda persona de manifestarse pacíficamente", señaló el ministerio.

Tales expresiones constituyen una injerencia en los asuntos internos del país y por ende son violatorias del principio de no intervención. — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) December 20, 2022

CANCILLER MEXICANO CRITICÓ DECISIÓN "INFUNDADA Y REPROBABLE"

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, calificó como una decisión "infundada y reprobable" la expulsión del embajador en Lima.

En un mensaje desde su cuenta oficial de Twitter, el secretario de Relaciones Exteriores del Gobierno de México defendió que la conducta del diplomático mexicano "ha estado apegada a derecho y al principio de no intervención".

"Me informa Pablo Monroy, embajador en Lima, que el Gobierno de Perú le ha fijado 72 horas para salir del país. Encuentro esa decisión infundada y reprobable. La conducta de nuestro embajador ha estado apegada a derecho y al principio de no intervención. México no variará su posición", publicó en sus redes sociales.

Me informa Pablo Monroy Embajador en Lima que el Gobierno de Perú le ha fijado 72 hrs para salir del país. Encuentro esa decisión infundada y reprobable. La conducta de nuestro embajador ha estado apegada a derecho y al principio de no intervención.México no variará su posición. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) December 21, 2022

PERÚ DA SALVOCONDUCTO A FAMILIA DE CASTILLO, QUE SERÁ ASILADA EN MÉXICO

Por otra parte, la canciller peruana anunció que el Gobierno ha otorgado un salvoconducto a Lilia Paredes, esposa del expresidente Pedro Castillo, y a sus hijos para ir a México, país que les ha concedido asilo.

Y señaló que ha informado al Gobierno de esa nación que Paredes está siendo investigada por un delito común, y que no hay "persecución política".

"La Cancillería ha procedido a otorgar los salvoconductos a las mencionadas personas. El Gobierno mexicano ha sido informado por esta Cancillería que la señora Lilia Paredes se encuentra comprendida en una investigación preparatoria como autora del delito de organización criminal, previsto y sancionado", aseguró la ministra de Relaciones Exteriores.

Nombró que da el salvoconducto a Paredes y "a sus dos menores hijos", y no mencionó a Yenifer Paredes, quien es hermana menor de la esposa de Castillo, pero que fue criada como una hija por la pareja presidencial y quien también está siendo investigada por la Fiscalía por integrar presuntamente una organización criminal.

"El Gobierno reitera de manera enfática que no existe persecución política y que impera el Estado de Derecho, la separación de poderes y el respeto de las garantías de administración de Justicia, incluido el debido proceso", añadió Gervasi.

Este martes, el Gobierno de México confirmó que el país otorgó asilo político a la familia de Castillo.

"El asilo ya se les concedió porque están en territorio mexicano, es decir están en nuestra Embajada y cuando están en la Embajada les concedes el asilo, es una decisión independiente y soberana de México", dijo el canciller Marcelo Ebrard, durante la conferencia de prensa matutina de López Obrador.

El canciller detalló que están negociando con las autoridades del Perú el otorgamiento de un salvoconducto en caso de que la familia de Castillo quiera viajar a México.