Perú tendrá a soldados estadounidenses en su territorio durante todo 2026

Perú autorizó que decenas de militares estadounidenses ingresen y permanezcan en su territorio a lo largo de 2026, para participar en actividades de apoyo y entrenamiento a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (PNP).

La resolución -que permite la presencia de los militares extranjeros con armas de guerra- fue aprobada por el Congreso el 4 de diciembre y publicada este domingo por el Gobierno en el boletín de normas legales del diario oficial El Peruano.

De acuerdo con la norma, el personal militar del Departamento de Defensa de Estados Unidos realizará, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026, diversas actividades de entrenamiento, apoyo y asistencia con las fuerzas de seguridad peruanas.

Los soldados estadounidenses -miembros de las fuerzas especiales, del equipo SEAL de la Marina, de asuntos civiles y de apoyo de información militar- permanecerán en diferentes grupos, que rotarán cada tres a seis meses, a lo largo del año.

Relación "privilegiada" con EE.UU.

La resolución se publicó con las firmas del presidente José Jerí y del líder del Congreso, Fernando Rospigliosi, un día después de que el canciller, Hugo de Zela, confirmara que el Gobierno de Donald Trump notificó la intención de designar a Perú como un "aliado principal no miembro de la OTAN".

De Zela sostuvo que una medida de este tipo, "de lo que se trata es, fundamentalmente, de un gesto político, de declarar que el Perú es un país confiable en temas de seguridad y defensa".

Además, pondrá a las Fuerzas Armadas de Perú "en una posición privilegiada de cooperación y de facilidades (...) en cuanto a la cooperación militar con Estados Unidos".

El miércoles, el presidente Jerí sostuvo en el Palacio de Gobierno de Lima una reunión de trabajo con una delegación de FBI y otros expertos en seguridad de Estados Unidos, como parte del proceso de elaboración de un nuevo plan nacional de seguridad ciudadana.

El Gobierno peruano aseguró que fue "la primera de varias reuniones consultivas" que se celebrarían durante este mes entre representantes de la Cancillería, Interior, Defensa y la Policía, con expertos de Estados Unidos.