Adulta mayor se lanzó en paracaídas para celebrar su cumpleaños 102°

Una adulta mayor de Gran Bretaña se lanzó en paracaídas para celebrar su cumpleaños número 102, y batió el récord del "paracaidista más viejo de la historia" de dicho país.

Se trata de Manette Baillié, una ex cadete de la Segunda Guerra Mundial del Servicio Naval Real de Mujeres, que se animó a hacer paracaidismo cuando una amiga le contó que su padre de 85 años había completado recientemente su primer salto. "Si un hombre de 85 años puede hacerlo, yo también puedo", dijo.

"Lo hago por caridad", explicó la mujer, cuyo salto recaudó más de 47 millones de pesos chilenos para diferentes organizaciones locales.

Baillié aseguró que la experiencia "fue un poco aterradora. Sólo quiero que otras personas que se acercan a los 80 y 90 años no renuncien a nada, simplemente sigan adelante. He tenido tanta suerte de estar en forma y bien, que tengo que hacer algo al respecto, eso es realmente lo importante. No puedo simplemente desperdiciarlo".

Sin embargo, la adulta mayor -que estuvo casada con un paracaidista- no es ajena a los desafíos atrevidos, ya que para su cumpleaños número 100 condujo un Ferrari a 210 km/h en la pista oficial del Gran Premio de Silverstone.

La situación recordó a Dorothy Hoffner, la mujer estadounidense que se convirtió en la persona más longeva que en saltar en paracaídas a sus 104 años, en 2023.