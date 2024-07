Laboristas arrasan en Reino Unido y Keir Starmer gobernará con mayoría absoluta

El Partido Laborista británico, liderado por Keir Starmer, ganó por una holgada mayoría absoluta las elecciones de este jueves en el Reino Unido al obtener 410 escaños de los 650 que tiene la Cámara de los Comunes (baja), según un sondeo a pie de urna divulgado por las cadenas de televisión.

En contrapartida, los conservadores del primer ministro británico, Rishi Sunak, obtuvieron el peor resultado de su historia en unos comicios generales, de acuerdo con la encuesta encuesta realizada por Ipsos para los canales BBC News, ITV y Sky News.

Los 'tories' se harían con un total de 131 escaños, su cifra más baja al menos desde la Segunda Guerra Mundial, de acuerdo con estas proyecciones que normalmente suelen acercarse mucho a los guarismos definitivos.

