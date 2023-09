Carlos III y Camila recuerdan en privado a Isabel II a un año de su muerte

Los reyes británicos, Carlos III y Camila, recuerdan este viernes en privado el primer aniversario de la muerte de Isabel II, y asistirán a un servicio religioso en la capilla de Crathie Kirk, cerca del castillo de Balmoral (en el noreste de Escocia), donde la monarca falleció a los 96 años de edad.

Además, Carlos III evocó el momento en que se convirtió en el nuevo jefe de Estado británico, después de los 70 años del reinado de su madre.

Este mediodía, también se recordará a la fallecida reina con cañonazos disparados desde la Torre de Londres y el parque de Hyde Park, en la capital británica.

En un mensaje grabado, Carlos III rindió homenaje a "la larga vida, el leal servicio y todo lo que significó" su madre.

"Al marcar el primer aniversario de la muerte de Su difunta Majestad y de mi acceso (al trono), recordamos con gran afecto su larga vida, su leal servicio y todo lo que ella significó para muchos de nosotros", señaló el rey.

Además, se mostró "profundamente agradecido por el amor y el apoyo que se ha mostrado a mi mujer (Camila) y a mí durante este año, mientras hacemos el máximo por serviros a todos".

In marking the first anniversary of Her late Majesty’s death and my Accession, we recall with great affection her long life, devoted service and all she meant to so many of us.



I am deeply grateful, too, for the love and support that has been shown to my wife and myself during… pic.twitter.com/NfM6LDWTA0