Gobierno británico: Fallo que define a una mujer por su sexo biológico "aporta claridad"

El Gobierno británico consideró que el fallo del Tribunal Supremo que dicta que la definición de 'mujer' en la ley está determinada por el sexo biológico aporta "claridad", por ejemplo de cara a los espacios diferenciados por sexo, como baños y clubes deportivos.

El dictamen del Supremo, máxima instancia judicial británica, pone fin a una larga batalla legal iniciada por la organización defensora de las mujeres 'For Women Scotland', que disputaba la definición adoptada por el Ejecutivo autonómico escocés.

"Siempre hemos apoyado la protección de los espacios diferenciados por sexo en función del sexo biológico", aseguró un portavoz del Ejecutivo laborista, en alusión a un asunto políticamente controvertido en el Reino Unido.

"El fallo del Tribunal Supremo sobre la definición de mujer en la Ley de Igualdad aporta claridad y confianza a las mujeres y a los proveedores de servicios como hospitales, albergues y clubes deportivos", añadió el portavoz.

"Los espacios diferenciados por sexo están protegidos por ley y siempre lo estarán con este Gobierno", puntualizó.

El fallo es visto como un triunfo legal por 'For Women Scotland', que se querelló a raíz de la decisión del Ejecutivo escocés de incluir a las mujeres trans en la cuota para igualar los puestos públicos entre mujeres y hombres.

El juez Lord Hodge, al leer un dictamen de 88 folios, señaló que "la Ley de Igualdad de 2010 otorga a las personas transgénero protección no solo contra la discriminación a través de la característica protegida de la reasignación de género, sino también contra la discriminación, discriminación indirecta y acoso sustancial en su género adquirido".

Agentes de policía varones registrarán a las mujeres transgénero que sean detenidas a raíz del dictamen emitido el miércoles por el Tribunal Supremo británico.

Un portavoz de la Policía Británica del Transporte (BTP) dijo este jueves que esta será la "posición interina" mientras analiza el impacto del fallo, que obliga a las instituciones del Reino Unido a revisar cómo aplican sus normas.

"En base a nuestra política anterior, alguien con un Certificado de Reconocimiento de Género (GRC, trans) podía ser registrado de acuerdo con su sexo adquirido. Sin embargo, como posición provisional mientras procesamos la sentencia de ayer, hemos informado a nuestros agentes de que los registros bajo custodia se harán según el sexo biológico de nacimiento del detenido", declaró.

Otros organismos, como los colegios o el Servicio Nacional de Salud (NHS), tendrán que ajustar también sus protocolos para gestionar las necesidades de las personas trans.

La escritora británica J.K. Rowling celebró el fallo del Supremo británico que establece que los términos "mujer" y "sexo" en la legislación de igualdad se refieren al sexo biológico, algo que ella defendía.

"Tres mujeres escocesas extraordinarias y tenaces, con un ejército detrás, lograron que este caso llegara al Supremo y, al ganar, han protegido los derechos de las mujeres y las niñas en todo el Reino Unido", escribió la autora de 'Harry Potter' en la red social X.

"ForWomenScot, estoy muy orgullosa de conocerlos", añadió.

