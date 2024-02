Occidente responsabiliza a Moscú de la muerte de Navalni

Diversos líderes internacionales han responsabilizado este viernes a Moscú de la muerte de Alexei Navalni, enemigo número uno del presidente ruso, Vladímir Putin, y fallecido hoy en una prisión en el Ártico.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó que el bloguero, abogado anticorrupción y organizador de las mayores protestas antigubernamentales desde la caída de la URSS "obviamente ha sido asesinado", porque a Putin no le importa quien muera con tal de mantenerse en el poder.

"Es muy lamentable que Alexéi Navalni haya muerto en prisión. Para mí es obvio: fue asesinado", dijo en una rueda de prensa tras reunirse con el canciller alemán, Olaf Scholz, según recogió la agencia EFE.

LA UE CONSIDERA A MOSCÚ COMO "ÚNICO RESPONSABLE"

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, escribió en la red social X que "la Unión Europea considera al régimen ruso como el único responsable de esta trágica muerte".

En tanto, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, se mostró "conmocionado" y afirmó que es "responsabilidad exclusiva" del presidente de Rusia.

LA OTAN: RUSIA TIENE "PREGUNTAS MUY SERIAS QUE RESPONDER"

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró que Moscú tiene "preguntas muy serias que responder" por la muerte del opositor ruso y también exigió a Moscú establecer todos los hechos sobre lo sucedido.

Por su parte, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, se declaró "horrorizada" por la muerte de Navalni y aseguró que "Rusia se ha llevado su libertad y su vida, pero no su dignidad".

El canciller alemán, Olaf Scholz, calificó de terrible la información sobre la muerte y dijo que éste pagó su valentía con la vida cuando regresó a Rusia tras recuperarse en Berlín de un envenenamiento.

El primer ministro británico, Rishi Sunak, lamentó "la terrible noticia" y recordó su valentía como gran defensor de la democracia en Rusia.

El ministro francés de Exteriores, Stéphane Séjourné, afirmó que Navalni, "ha pagado con su vida su resistencia a un sistema de opresión", el del "régimen" de Vladimir Putin.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha exigido a Rusia aclarar las circunstancias del fallecimiento.

EL KREMLIN DICE NO TENER DATOS SOBRE LAS CAUSAS DE LA MUERTE

El gobierno de Putin no tiene información sobre las causas de la muerte de Navalni, afirmó el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, minutos después de conocerse la noticia sobre el fallecimiento del político.

"Los médicos tienen que aclararlo", dijo Peskov, citado por la agencia TASS, después de que los servicios penitenciarios confirmaran la muerte del conocido opositor.