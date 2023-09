Ataque ruso en zona residencial de Jersón deja cuatro muertos

Al menos cuatro personas han muerto y otras cuatro han tenido que ser hospitalizadas como consecuencia de ataques rusos lanzados en las últimas horas contra edificios residenciales de la ciudad de Jersón, en el sur de Ucrania.

"Los terroristas rusos continuaron bombardeando zonas residenciales de Jersón desde la noche hasta la mañana", se lee en un mensaje publicado por el Ministerio de Defensa de Ucrania en la red social X (antiguo Twitter). "Tres personas han muerto y otras cuatro han sido hospitalizadas a consecuencia de un ataque contra un hostal", agrega el mensaje.

El Ministerio de Defensa ucraniano informa también de que "un proyectil ruso alcanzó un edificio de apartamentos por la mañana", provocando la muerte de "una mujer de 81 años".

El Ministerio publica un vídeo de las consecuencias de los ataques, que han devastado puertas, ventanas, interiores y alrededores de numerosos apartamentos de los edificios alcanzados.

russian terrorists continued to shell Kherson's residential districts throughout the night and into the morning. Three people died and four were hospitalized as a result of the strike on a dormitory.

In the morning, a russian projectile hit an apartment building. An 81-year-old… pic.twitter.com/uIAdbpAMVQ