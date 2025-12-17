Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado y humo
Santiago27.8°
Humedad35%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Mundo | Rusia

Rusia asegura que se dan "las condiciones reales" para que la guerra continúe en 2026

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El ministro de Defensa, Andréi Beloúsov, criticó la postura de Kiev y de sus países aliados.

"Es necesario seguir destruyendo las defensas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, aniquilando sus agrupaciones militares", aseveró.

Rusia asegura que se dan
 EFE
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El ministro de Defensa de Rusia, Andréi Beloúsov, aseguró que se dan "las condiciones reales" para que la guerra en Ucrania continúe en 2026 debido a la postura de Kiev y de sus aliados europeos.

"Las fuerzas de la OTAN comenzaron los preparativos a marchas forzadas para un enfrentamiento con Rusia en la década de 2030. Esta política genera condiciones reales para continuar las acciones bélicas en el año venidero, 2026", afirmó el ministro ante la plana mayor del Ejército y el Ministerio de Defensa de Rusia.

Para ello, señaló, "es necesario continuar imponiendo nuestra voluntad al enemigo, actuar por adelantado, perfeccionar constantemente los métodos de guerra".

"Es necesario seguir destruyendo las defensas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, aniquilando sus agrupaciones militares", añadió.

"La misión clave para el año venidero radica en conservar e incrementar el ritmo de la ofensiva alcanzado", sostuvo, al pronosticar como "inevitable" el desmoronamiento de las fuerzas enemigas debido al avance imparable de las fuerzas rusas.

Belousov destacó que durante 2025 las fuerzas rusas "redujeron a la tercera parte el potencial militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania", mientras que "Kiev ha perdido su capacidad de reponer sus agrupaciones militares por medio de la movilización forzosa de sus ciudadanos".

"A fin de cuentas se confirmó lo que era evidente desde el principio: el colapso de las defensas del Ejército ucraniano es inevitable. Finalmente, hasta los patrocinadores occidentales de Kiev lo han comprendido claramente", aseveró.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada