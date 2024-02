Luego de que el presidente ruso advirtiera a la OTAN de que las consecuencias del despliegue de tropas aliadas en Ucrania serían "trágicas" y que dicha situación "amenaza con un conflicto con el empleo de armas nucleares", el director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finis Terrae, profesor Alberto Rojas, afirmó que "es peligroso no tomar en serio a Vladímir Putin".

En conversación con Cooperativa, el académico explicó que el mandatario ruso "tiene muy claro que la idea una guerra nuclear es algo que genera mucha inquietud, miedo y preocupación no solamente en la ciudadanía de los países de occidente, sino que también en los gobiernos. Entonces, más de alguien puede decir que estas son bravuconadas, pero me parece que es peligroso no tomar en serio a Vladímir Putin".

En esa línea, Rojas agregó que "Putin es un exagente de la KGB, un estratega, se le ha criticado por todo lo que ha hecho en términos de Ucrania, pero él no es una figura impulsiva. Lo que él hace, lo que él ordena y dice está muy planificado, entonces, me parece que claramente esta es una respuesta a los dichos de Macron y que hemos visto que ha generado una reacción de occidente en términos de decir que eso (el despliegue de la OTAN en suelo ucraniano) no está en los planes".

