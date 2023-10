No habrá "ningún acercamiento" de Boric con Putin en China

El Gobierno de Chile descartó que el Presidente Gabriel Boric vaya a conversar o tener algún tipo de acercamiento con su homólogo de Rusia, Vladímir Putin, quien llegó este martes a Beijing, China, para participar del III Foro de las Nuevas Rutas de la Seda.

En instancia internacionales anteriores, el Mandatario chileno ha expresado duras condenas hacia Putin debido a la invasión que lanzó a fines de febrero del año pasado contra Ucrania, que continúa en curso y que -según datos de Naciones Unidas a julio del corriente- ha dejado casi 10.000 civiles fallecidos y unos 6,3 millones de ucranianos refugiados en otros países.

Consultado sobre si, con esos antecedentes, Boric podría sostener una reunión con Putin, el canciller Alberto van Klaveren aclaró que "de ninguna manera".

"No está contemplado ningún encuentro de carácter bilateral, nadie lo ha solicitado, Chile no lo ha solicitado, la Federación Rusa tampoco. Y tampoco creemos que vaya a haber algún intercambio respecto de situaciones que no son propias de la Franja y la Ruta en esta conferencia", explicó.

"No va a ser tema, no es el foro apropiado para tratar ese tema", sentenció el ministro de Relaciones Exteriores chilenos.

Las condenas más recientes de Boric hacia Putin tuvieron lugar en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, en septiembre pasado, donde volvió a deplorar la "ilegal invasión de Rusia a Ucrania". En el marco de la misma, el jefe de Estado chileno se reunió en privado con su par ucraniano, Volodímir Zelenski, quien incluso lo invitó a visitar el invadido país de Europa del Este.

Mese antes, en julio, en la cumbre Celac-Unión Europea que tuvo lugar en Bruselas, Boric fue más duro al tachar la invasión rusa como "una guerra de agresión imperial inaceptable en donde se viola el derecho internacional".