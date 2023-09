Sudáfrica: Fallecidos por incendio en edificio aumentaron a 77

El número de muertos en el incendio de este jueves en un edificio de la ciudad sudafricana de Johannesburgo subió hoy de 76 a 77, después de que una persona sucumbiese a sus heridas en un hospital, confirmaron las autoridades sanitarias.

"Lamentablemente, desde que se produjo este incendio tres personas han muerto en el hospital. El tercer paciente falleció hoy", dijo el vocero del Departamento de Salud de la provincia de Gauteng (donde está Johannesburgo), Motalatale Modiba.

"De los 31 pacientes que aún permanecen hospitalizados, sólo cinco todavía necesitan cuidados intensivos. Sin embargo, están completamente despiertos", añadió.

Modiba también indicó que se han realizado 58 autopsias y las autoridades están tomando muestras de ADN de los cadáveres irreconocibles.

El incendio se produjo en un edificio de cinco pisos llamado "Refugio de Sintechos Usindiso", propiedad de la ciudad y arrendado a una ONG.

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, prometió este jueves que se investigará el incidente, que calificó como una "gran tragedia", y canceló un mensaje a la nación que tenía previsto dar esa noche para viajar a Johannesburgo.

El presidente de la Comisión (secretariado) de la Unión Africana (UA), Moussa Faki Mahamat, también lamentó el incendio y se "solidarizó firmemente" con Ramaphosa y el "pueblo de Sudáfrica", según señaló en la red social X (antes Twitter).

Este es el tercer incendio de un edificio en Johannesburgo durante los últimos meses, según informan medios sudafricanos, después de que dos menores muriesen en otro fuego el pasado junio.

All our thoughts and prayers go to the families of the victims and in strong solidarity with President @CyrilRamaphosa & the people of South Africa,following a devastating fire in central Johannesburg that claimed more than 73 lives. Our wishes for a full recovery to the injured.