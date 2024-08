El expresidente de Uruguay José Mujica tuvo una "muy buena" evolución luego de que fuera tratado por un tumor maligno en el esófago, pese a que la rehabilitación "le está costando mucho".

"Se hizo radioterapia y eso le generó algunos síntomas que no está terminando de superar. No es por su enfermedad de base, no es porque tenga ninguna otra complicación. Al contrario, la evolución con respecto al tumor de esófago fue muy buena", dijo a EFE su médica personal, Raquel Pannone, quien explicó que el exmandatario está siendo controlado "día a día".

No obstante, añadió que el tratamiento no es inocuo y que Mujica tiene otras patologías previas que lo condicionan. "Lo estamos controlando y haciendo todo lo posible para que se pueda recuperar", concluyó Pannone.

Mujica anunció el pasado 29 de abril en una rueda de prensa que padecía un tumor en el esófago. Luego, el 2 de mayo, Pannone anunció que el tumor era maligno y sería tratado con radioterapia.

Enseguida, señaló que una tomografía y una ecografía que le habían hecho al expresidente mostraron que no tenía lesiones en ningún otro órgano.