El papa León XIV canonizó este domingo en la plaza de San Pedro a Carlo Acutis, joven italiano fallecido en 2006 a los 15 años, quien se convierte en el primer santo milenial y es conocido como el “patrón de Internet” por haber difundido la fe a través de la web.

En la ceremonia, presenciada por decenas de miles de fieles, también fue proclamado santo Pier Giorgio Frassati (1901-1925). Nacido en Londres en 1991, Acutis se trasladó con su familia a Milán, donde desde niño se dedicó a la Iglesia. Utilizó sus conocimientos informáticos para crear páginas web religiosas, promover el rezo del Rosario y difundir la Eucaristía, de la que afirmaba: “Es mi camino al cielo”.

