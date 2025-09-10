El fraile Ronald Villalobos, jefe de la Casa de Jóvenes Franciscanos San Felipe de Jesús, señaló en Cooperativa que lo que "llama la atención" de San Carlo Acutis -adolescente de 15 años conocido como "el santo millenial" y "el influencer de Dios", que fue canonizado el domingo- es que "era un joven muy normal, espontáneo y terrenal", a diferencia de otros santos que normalmente se conocen.

"Muchas veces, cuando nosotros pensamos en la santidad, la pensamos especialmente en personas adultas, que fueron sacerdotes, monjes... y a veces también con una cierta imagen o mirada más bien espiritual, perdida en el cielo", reflexionó Villalobos.

"Existe la idea equivocada de la que la santidad tiene que ver con la perfección, y no tiene que ver con eso ni tiene que ver con hacer actos heroicos o sobrenaturales. Simplemente consiste en algo tan sencillo como vivir el amor cotidiano", enseñó.

Acutis "encontró en la informática un espacio para evangelizar", añadió el jefe franciscano, que dirige una casa localizada en Santiago Centro que custodia una reliquia de primer grado del joven santo: cinco cabellos suyos, solicitados el año 2020 y recibidos en 2022, y actualmente expuestos en una capilla de la sede.

"Ahora que Carlo fue canonizado, hemos tenido muchos fieles que vienen con mucha devoción (a nuestra casa franciscana) a encomendarse a su intercesión", afirmó Villalobos.

