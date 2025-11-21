Síguenos:
El papa recibió a niños ucranianos que habían sido secuestrados por Rusia

El papa León XIV recibió este viernes en el Vaticano a cuatro adolescentes y sus familiares, que regresaron a Ucrania gracias a la mediación vaticana después de haber sido secuestrados por Rusia durante el conflicto.

