León XIV lamenta el surgimiento del "odio antisemita" y urge a pacificar Medio Oriente
Aludió al atentado en la sinagoga de Manchester en Inglaterra y también expresó su pesar por "el inmenso sufrimiento padecido" por el pueblo gazatí.
También aplaudió los "pasos significativos" obtenidos en el marco de la propuesta de tregua de Trump e instó a los implicados a "comprometerse en esa vía".
Por último, León XIV exhortó a los fieles a seguir unidos en la oración para que "los esfuerzos en curso puedan poner fin a la guerra.