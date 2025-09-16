Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago16.3°
Humedad49%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Mundo | Vaticano | Papa León XIV

Papa León XIV expulsó a sacerdote italiano encarcelado por abuso sexual de menores

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El decreto impide a Alessandro Frateschi hablar en nombre de la Iglesia o ejercer cualquier cargo eclesiástico, marcando el fin de su ministerio.

La decisión fue elevada directamente al pontífice por la gravedad del caso, mientras se recalca la importancia de abordar la justicia en casos de abuso.

Papa León XIV expulsó a sacerdote italiano encarcelado por abuso sexual de menores
 EFE (archivo)

Frateschi, quien se encuentra en la cárcel por abusar sexualmente de cinco menores.

Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El papa León XIV firmó el decreto de expulsión del estado clerical del diácono italiano Alessandro Frateschi, quien se encuentra en la cárcel de Latina (centro de Italia) por abusar sexualmente de cinco menores a los que daba religión en el instituto entre 2018 y enero de 2023.

El decreto de expulsión del estado clerical le fue comunicado a Frateschi este martes en la cárcel, donde además fue informado de que, entre otras cosas, ya no podrá hablar en nombre de la Iglesia, ya no podrá dar homilías, ya no podrá desempeñar ningún tipo de cargo en seminarios o parroquias, informaron medios locales.

Detalles de la expulsión

El procedimiento canónico comenzó, como es habitual, en el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que se encarga de juzgar estos delitos, pero vista la gravedad y las pruebas en su contra se decidió enviar la decisión directamente al papa, según las mismas fuentes.

Según la fiscalía, el exdiácono, aprovechándose de su rol como profesor de religión, inició una intensa relación online, manteniéndose en comunicación sexual a través de las redes sociales".

"En varias ocasiones, también buscó contacto físico con ellos con el objetivo de cometer violencia sexual", añadió.

El pasado jueves, León XIV en una reunión con los nuevos obispos les dijo que los comportamientos inapropiados deben ser abordados con verdadera justicia tanto hacia las víctimas como hacia los acusados".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada