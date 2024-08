Anonymous derribó más de 300 sitios del gobierno de Venezuela: "Nicolás Maduro pagará"

El colectivo de hackers Anonymous, lanzó una campaña contra Nicolás Maduro en la que hizo caer los sitios oficiales de la Presidencia de Venezuela, tras acusarlo de fraude electoral.

A través de su cuenta de X, el grupo de ciberactivistas explicó el pasado miércoles 31 de julio que "estamos unidos contra la tiranía del régimen de Maduro. El fraude electoral descarado, la violación de los principios democráticos y la supresión de la libertad de votar no pueden ni serán tolerados".

Tras días de haber iniciado su campaña, este viernes el colectivo hizo una actualización en la que anunció que "en las últimas 72 horas, el colectivo Anonymous ha derribado más de 325 sitios web del gobierno venezolano, entidades vinculadas con el régimen tiránico, y más del 75% de ellos se encuentran actualmente fuera de servicio".

"Nicolás Maduro, nuestra guerra cibernética apenas ha comenzado. Usted y su régimen pueden esperar más interrupciones, exposiciones y ataques digitales en las próximas horas y días. Sepa esto: sus acciones tienen consecuencias. Pagará un precio por socavar la democracia y perpetuar el sufrimiento en Venezuela", amenazaron.

Posterirmente, el grupo aseguró que no se detendrá mientras se sigan vulnerando los derechos de los venezolanos.

🚨🇻🇪 In the past 72 hours, the #Anonymous collective has taken down more than 325 Venezuelan government websites, entities linked with the tyrannical regime, with more than 75% of them currently out of function.



.@NicolasMaduro, our cyber war has only just begun. You and your… pic.twitter.com/IwXyFKEZsP