Centro Carter mostró supuestas actas electorales que dan victoria a Edmundo González

El Centro Carter, organización estadounidense que fue observadora electoral en las presidenciales venezolanas del 28 de julio, mostró este miércoles ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) supuestas actas de votación originales que darían la victoria al opositor Edmundo González Urrutia.

"Se me envió por correo, se lo voy a mostrar después de esta sesión para que ustedes los vean. Se trata de actas originales de Venezuela que tienen un código QR que es significativo y que le permiten a los testigos de miles y miles de mesas recabar información de manera sistemática", dijo la asesora principal para América Latina del Centro Carter, Jennie Lincoln, durante una sesión de la OEA celebrada en Washington.

Las actas mostrarían que el abanderado de la principal plataforma opositora venezolana, Edmundo González Urrutia, ganó los comicios con un 67% de los votos, mientras que el actual mandatario, Nicolás Maduro, habría obtenido el 31%.

El Consejo Nacional Electoral (CNE), sin embargo, sostiene que Maduro fue reelegido en esas elecciones, a pesar de que no ha publicado las actas con los resultados desagregados.

"La falta de transparencia del CNE venezolano y su negativa para brindar los datos de las mesas de sus máquinas y de las actas para explicar la declaración de un ganador no cumple los estándares internacionales", indicó Lincoln durante su intervención.

En la misma sesión, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, declaró que "el proceso electoral fue desde el principio de las peores cosas que se pueden cometer".

"Como se esperaba, no fue ni libre ni justo ni trasparente. Como se esperaba, se hizo sobre la violación de acuerdos firmados" y se anunció un resultado fraudulento, dijo Almagro.

