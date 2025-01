A horas de que Nicolás Maduro inicie, este viernes, su nuevo mandato en Venezuela, el Presidente Gabriel Boric volvió a repudiar su fraude electoral y a su dictadura, como ya hizo en agosto de 2024, una vez que fue claro que la derrota del régimen en los comicios del 28 de julio no sería transparentado ni admitido.

Boric habló desde Concepción, y en medio de la confusa situación que afectó a la líder opositora María Corina Machado -un aparente secuestro-, luego de asistir a una protesta en Caracas, saliendo de la clandestinidad que mantuvo por meses.

"Tengo una certeza: en Venezuela hoy día se está persiguiendo a quienes se oponen al gobierno, y el gobierno de Nicolás Maduro se ha convertido en una dictadura", dijo el Mandatario.

"Es una dictadura que, además, se robó las últimas elecciones. En Venezuela hoy día no hay libertad. Y tengo que decirlo de manera muy clara, muy explícita, que no quepa ninguna duda. Por eso, como gobierno chileno, hemos retirado nuestra representación diplomática en Venezuela. Y por eso hemos dicho que no reconocemos el fraude electoral que perpetró el gobierno de Maduro, que sigue persiguiendo a organizaciones vinculadas a la defensa de derechos humanos y a organizaciones vinculadas a todo el que discrepe con él", enfatizó.

"Yo soy una persona de izquierda, y desde la izquierda política les digo: el gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura, y tenemos que hacer todos los esfuerzos internacionales para que se restablezca la ley, la democracia; todos los esfuerzos para que el pueblo de Venezuela tenga el derecho a decidir su propio destino. Es la postura del Gobierno de Chile, que hemos defendido desde un principio y en la que nos mantendremos. Así que hago un llamado a la libertad de los presos políticos que en este momento están siendo perseguidos en Venezuela", sentenció el Jefe de Estado.

LEER ARTICULO COMPLETO