Maduro acusó a Estados Unidos de estar ejerciendo "terrorismo psicológico"

Nicolás Maduro designó el lunes a un nuevo equipo político conformado por 12 dirigentes del chavismo, en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, que calificó de "terrorismo psicológico".

"Hemos vivido 22 semanas de una agresión que se puede calificar como terrorismo psicológico. Son 22 semanas que nos han puesto a prueba, y el pueblo de Venezuela ha puesto a prueba su amor a la patria", dijo el dictador a las afueras del palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, tras una marcha convocada por el oficialismo.

El líder chavista indicó, sin embargo, que estas 22 semanas han sido "bien aprovechadas" en el adiestramiento de las Milicias -como se conoce a un componente especial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) conformado por civiles con entrenamiento militar-, en las que se avanzó en un nivel de capacidad defensiva que no tuvo "nunca antes".

Maduro aprovechó la ocasión para designar a un nuevo buró político que deberá asumir, según sus palabras, "la dirección al más alto nivel de las fuerzas políticas, sociales y de la revolución bolivariana", y aseguró le acompañará en la "conducción como comandante".

Entre los integrantes de esta nueva instancia política está el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello; la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez; la primera dama y diputada, Cilia Flores; así como el titular de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) y negociador del Gobierno, Jorge Rodríguez.

Suspensiones de vuelos

La referida marcha del chavismo tuvo como telón de fondo, además de la movilización militar estadounidense, la crisis de conectividad que enfrenta Venezuela después del aviso emitido el 21 de noviembre por la Administración Federal de Aviación de EE.UU. que recomendaba "extremar la precaución" al sobrevolar este país y el sur del Caribe, lo que desató una ola de cancelaciones de vuelos.

Este lunes, las aerolíneas Iberia, Plus Ultra y Air Europa anunciaron nuevas suspensiones de vuelos tras la recomendación de la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) de no sobrevolar el espacio aéreo del aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas.

AESA llamó a no sobrevolar dicho espacio aéreo hasta el 31 de diciembre, una situación que provocó que Iberia suspendiera su operativa hasta ese mismo día, pese a que el Gobierno de Venezuela revocó su permiso para trabajar en el país -así como a otras cinco empresas-, luego de que no reanudaran sus vuelos tras un plazo de 48 horas concedido para ello por Caracas.

Air Europa no operará, por lo menos, hasta el próximo 12 de diciembre, y Plus Ultra indicó que amplía la cancelación de los vuelos hasta al menos el próximo jueves, 4 de diciembre.

Por su parte, la aerolínea venezolana Laser dijo que se ve imposibilitado de operar un vuelo hacia Madrid el próximo 3 de diciembre, ya que vuela a España con su proveedor aliado Plus Ultra.

Latam Colombia paralizó "hasta nuevo aviso" sus vuelos a Venezuela debido a la suspensión del permiso de operación en ese país por parte del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC).

La compañía explicó a la agencia de noticias EFE que, "además, las condiciones actuales en ese territorio no cumplen con los estándares de seguridad para considerar el reinicio de sus vuelos".

El panorama se complicó aún más después de que Donald Trump advirtiera el sábado, en un mensaje en su red social Truth, que se debe considerar el espacio aéreo venezolano como "cerrado", lo que fue rechazado por Caracas, al señalar que solo la INAC es el ente autorizado para regular el espacio aéreo de este país.

Entretanto, el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, que sirve a Caracas, recibió durante la jornada vuelos procedentes de Colombia, Panamá, Rusia, Curazao y Cuba.

Próximos pasos

Por otra parte, la Casa Blanca informó que Trump se reuniría este lunes con sus asesores para discutir, entre otros asuntos, los próximos pasos relacionados con Venezuela.

"Confirmo que el presidente se reunirá con su equipo de Seguridad Nacional para tratar este tema (de Venezuela) y muchos otros", dijo la portavoz de la Administración, Karoline Leavitt, al ser consultada sobre el encuentro, reportado inicialmente por la cadena CNN citando fuentes anónimas.

Leavitt no quiso ahondar en detalles sobre los temas, y, en su lugar, insinuó que se trataba de un encuentro rutinario.

Trump "se reúne con su equipo de Seguridad Nacional con frecuencia. Es el comandante en jefe. Parte de su responsabilidad es garantizar la paz en todo el mundo", advirtió.