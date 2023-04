Canciller de Venezuela pide "plenas garantías" para repatriar a los migrantes

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, informó este sábado que han tenido contactos con las cancillerías de Perú y Chile para pedir garantías y respeto a los derechos humanos de los migrantes que se encuentran en la frontera entre ambos países.

"En relación a la situación de migrantes venezolanos bloqueados en la frontera entre Chile y Perú, hemos estado en contacto con ambas cancillerías y solicitado plenas garantías y respeto a los derechos humanos de nuestros compatriotas", escribió Gil en su cuenta de Twitter.

Asimismo, pidió garantías para que los aviones de la aerolínea estatal Conviasa puedan aterrizar y despegar en la zona, "así como abastecer combustible en un eventual operativo de nuestro Plan Vuelta a la Patria, que nos permita regresar sanos y seguros a nuestros compatriotas".

En el punto limítrofe de Perú y Chile, hace días que cientos de migrantes, la mayoría de ellos venezolanos y haitianos, permanecen varados sin poder retornar a territorio chileno ni ingresar a Perú, sin agua, alimentos o servicios sanitarios. Situación que este sábado registró un incidente donde un sujeto recibió un piedrazo.

DESPLIEGUE MILITAR

En las inmediaciones de la frontera del departamento peruano de Tacna con el chileno de Arica, Perú desplegó el viernes 390 agentes de la Policía Nacional y 196 militares, tras la entrada en vigor del estado de emergencia en las zonas fronterizas del país.

Los miembros de las Fuerzas Armadas peruanas, según aclararon la víspera las autoridades, fueron ubicados a lo largo de 12,5 kilómetros de la frontera para apoyar a los agentes policiales en 12 puntos críticos de la zona.

El ministro del Interior de Perú, Vicente Romero, aseveró en declaraciones a la emisora RPP que, desde el lado peruano, el servicio de migraciones está permitiendo "única y exclusivamente" el paso al país de aquellos migrantes que tienen visado, pasaporte y carné de extranjería, pero insistió en que "si no tienen documentación, no pueden ingresar a Perú".

"Se está trabajando justamente para poder lograr la intervención de un actor muy importante que tiene que ser Venezuela para que autorice el regreso de ciudadanos", señaló el ministro de Defensa peruano, Jorge Chávez, también en declaraciones a RPP.

"OFICIALMENTE NO HEMOS RECIBIDO NOTICIAS DE UN VUELO HUMANITARIO DESDE VENEZUELA"

Por su parte, el delegado presidencial en la Región de Arica y Parinacota, Ricardo Sanzana, en entrevista con el canal 24 Horas, se refirió a que no han recibido información oficial sobre el eventual plan "Vuelta a la Patria" que planteó el canciller venezolano.

"Formalmente u oficialmente no hemos recibido alguna noticia que nos diga, efectivamente, que va a activarse un vuelo humanitario desde Venezuela para poder encargarse de llevar a sus compatriotas", explicó el delegado presidencial.

"Ahora, si eso fuera así, la verdad es que es bastante deseable. Me parece que lo ocurre hoy día en este sector de la frontera que limita con Perú, no es una situación que alguien desee. Nos parece que el trayecto no tiene por qué ser así de traumático, porque hay niños, niñas, adolescentes, mujeres y adultos mayores. Por lo tanto, si fuera cierta la noticia nos parece perfeto, si así se confirma", profundizó.

Sobre la eventual llegada de aviones aseguró que "tenemos un aeropuerto que está habilitado para recibir tranquilamente aviones. Por lo tanto, no veo problemas ni dificultades de ese tipo, salvo las que se pongan de restricción aérea, propias del circuito".

Sanzana concluyó que "como país hemos estado trabajando fuertemente para que se puedan concretar medidas. Con los países vecinos también para poder colaborar, ojalá en un espacio humanitario de traslado de personas que quieran devolverse a su patria".