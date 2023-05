Marta Lagos: Hemos validado el pinochetismo al validar a sus actores en democracia

La directora de CERC-Mori, Marta Lagos, planteó en El Diario de Cooperativa que la democracia, que Chile recuperó en 1990, ha sido "demasiado tolerante" con los actores que participaron en la dictadura y se mantuvieron en la política, que terminaron formando una imagen "blanda" del sangriento régimen de Augusto Pinochet que persiste hasta la actualidad, a 50 años del golpe de Estado.

El estudio "Chile a la sombra de Pinochet" reveló que, medio siglo después del derrocameinto del Gobierno democrático de Salvador Allende, Chile vive un "resurgimiento del pinochetismo", con más de un tercio de los chilenos que apoyan la dictadura y su legado.

Lagos apuntó, primero, que "lo que hacen las encuestas es intentar reflejar la opinión representativa del país y revelar aspectos ocultos; y éste es un aspecto que no debería ser oculto, sino que deberíamos enfrentar, discutir y solucionar, encontrar un consenso que nos permita caminar para adelante".

Analizó que "hay un 60% de la gente que dice que este tema no está zanjado, toda la herencia del golpe y de la dictadura no está zanjada, sin embargo, estamos conmemorando los 50 años y no estamos abordando la problemática; tenemos susto de enfrentar la problemática, tenemos un trauma todavía, ¿qué nos pasa que no somos capaces de llegar a un consenso?".

En ese marco, planteó que "a los que recuperamos la democracia se nos pasó la mano en ser demasiado tolerantes con la generación que venía de la dictadura, que se incorporó a la democracia y permaneció en ella; de alguna manera tiñeron la democracia con esta 'blandura' hacia el régimen, que la cultura social y política no logró desmantelar ni abordar".