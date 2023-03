Con las últimas fuerzas que le quedaban y luchando contra una helada corriente, un perrito casi pierde la vida en el canal San Carlos. El Sargento 1º Carlos Rojas Guzmán iba patrullando por el lugar cuando vio al can siendo arrastrado por el caudal. “Llevo 25 años en Carabineros y me ha tocado participar en varios rescates, pero primera vez que salvo a un perrito. No dudé en tirarme al canal, así que me até una soga a la cintura y me acerqué. Se veía que estaba con hipotermia ya que es agua que viene de la cordillera y está muy helada”, señaló el Suboficial Rojas. Finalmente, el perrito fue entregado a su dueño.

LEER ARTICULO COMPLETO