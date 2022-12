Boric es partidario de que en Baquedano haya un memorial, pero no divisivo

El Presidente Gabriel Boric se refirió la noche del miércoles, en televisión, a la polémica surgida en las horas previas respecto a la posible instauración de un memorial del estallido en el acceso al Metro Baquedano, donde actualmente existe lo que el octubrismo denomina "Jardín de la Resistencia".

Como parte de la remodelación de la zona, la empresa de transportes propuso -junto con reabrir el acceso cerrado hace tres años-, mantener dicho "espacio comunitario", idea que fue criticada de inmediato por la alcaldesa Evelyn Matthei.

"Espero que el Gobierno no esté pensando en hacer de este sector -un lugar que históricamente ha sido de encuentro, de reunirnos, de celebrar- un espacio que nos divida entre unos y otros por los 50 años que vienen... Sería un gusto político inaceptable y un error para el momento que vive el país", señaló la jefa comunal UDI.

"ESPACIO DE MEMORIA, RESPETO Y DE ENCUENTRO"

Entrevistado en el programa "Días Contados" de Vía X, Boric declaró: "Yo soy partidario de que (en Baquedano) exista un espacio de memoria, respeto, conmemoración, y que, a la vez, todo ese sector tiene que ser un lugar de encuentro de los chilenos. ¿Cuál es el ícono que va a manifestar (ese carácter)? Habrá que verlo en las discusiones de aquí en adelante".

"Me interesa que sea un punto de encuentro de los chilenos y chilenas y no un punto divisivo. Es importante que haya respeto hacia quienes vivieron episodios traumáticos y sufrieron daños irreversibles (durante la crisis social); eso es ineludible. (...) Tiene que haber un espacio de memoria, (pero) yo no quiero un espacio de división", enfatizó, recordando las "graves violaciones a los derechos humanos" que se vivieron en el periodo.

Boric señaló además que ambos aspectos deben conjugarse también con las "decisiones técnicas respecto a qué es lo más eficiente para que el Metro funcione"; más aún tomando en cuenta la construcción de la Línea 7, que tendrá una combinación en la zona.

Lo concreto es que "el proyecto (de transformación del eje Santiago-Providencia anunciado el lunes) va (...) Lo que no puede pasar es que porque a un grupo de personas -sean éstas u otras- el proyecto no les gusta, el proyecto se detenga. Esto tiene que avanzar", enfatizó.

MISTRAL EN LUGAR DEL GENERAL

En la entrevista, Boric no quiso escoger una denominación determinada entre "Plaza Baquedano", "Plaza Italia" o "Plaza Dignidad", pero sí señaló que, a cambio de la retirada estatua del general Manuel Baquedano, le "gustaría algo de Gabriela Mistral" como reemplazo.

"Me gusta mucho y cada vez se agiganta más la figura de Gabriela Mistral... Que haya sido maestra autodidacta y de región, que haya dedicado su obra a los niños pobres del Valle del Elqui... Es una figura tremenda, me impresiona mucho y creo que es un símbolo potente que podría ser un elemento de encuentro", afirmó.

SE ESTÁ TRABAJANDO EN EL TEMA INDULTOS

El Presidente también se refirió a la demanda por indultos particulares a los denominados "presos del estallido".

"Lo estamos trabajando en conjunto con las familias. Prefiero ser cauto, pero hay un trabajo en curso", señaló, evitando profundizar en mayores detalles.

50 AÑOS DEL GOLPE, EVENTO INTERNACIONAL

Finalmente, Gabriel Boric adelantó en Vía X algunos detalles del evento de conmemoración de medio siglo del golpe de Estado en Chile.

"Espero que los 50 años sirvan para consolidar la democracia, que en el mundo entero está temblando (...) Espero que sea un evento internacional: vamos a convidar a nuestro país a figuras de peso y renombre para reflexionar sobre los desafíos de la democracia", señaló.

"Prefiero no adelantar nombres; vamos a traer gente muy importante para reflexionar", aseguró, señalando además que se proyecta una conmemoración no centralizada y abordada "no sólo desde la trageia, sino desde la perspectiva de la democracia".