La vandalizada Fuente Alemana "se limpiará cuantas veces sea necesario"

El gobernador metropolitano, Claudio Orrego, anunció este lunes acciones legales contra quienes resulten responsables de la vandalización de la Fuente Alemana, ubicada en el Parque Forestal, que este fin de semana fue rayada en el contexto del sexto aniversario del estallido social.

El monumento histórico, inaugurado en 1912, se había visto afectado por todo tipo de vandalizaciones desde el año 2019, pero fue restaurado y reinaugurado el viernes: un día antes del sábado 18 de octubre.

"Vamos a presentar una querella contra quienes resulten responsables. Reiteramos el compromiso de mantener este monumento en buen estado y hacemos un llamado a la ciudadanía a que denuncie a quienes hoy día vandalizan no solamente la Fuente Alemana", señaló Orrego este lunes.

Lamentó que algo similar "ocurrió con el con el vagón del metro que se puso en el Museo Ferroviario; (y lo mismo) ha ocurrido también con la Iglesia de San Francisco y con el Museo de Bellas Artes".

"Aquí hay gente que sistemáticamente vandaliza y destruye el patrimonio público de la ciudad, y nosotros estamos decididos no solamente a limpiarlo cuantas veces sea necesario, sino que también perseguir penalmente a los responsables", sostuvo.

Desde la Municipalidad de Santiago, el alcalde Mario Desbordes informó que se instalará un cierre perimetral para proteger la instalación patrimonial, que permita que las personas puedan seguir visitando el monumento, pero que dé la posibilidad de cerrarlo en las noches o durante manifestaciones.

Además, anunció que se trabaja una nueva ordenanza municipal que sancionará con mayor dureza el vandalismo contra bienes públicos o patrimoniales.