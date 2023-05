Matthei y Orrego se enfrentan por eliminación de la rotonda de Plaza Italia

"Ésa no es una decisión que tome él", dijo la alcaldesa Evelyn Matthei (UDI) luego de que el gobernador metropolitano, Claudio Orrego, ratificara la intención de eliminar la rotonda de la Plaza Italia para conectar los parques Forestal, Bustamante y Balmaceda, en el marco del plan de recuperación del eje Alameda-Providencia.

La jefa comunal dijo haber quedado "un poco perpleja" con la noticia, y afirmó que "ésa no es una decisión que tome él, (pues) la plaza es espacio público administrado por la Municipalidad (de Providencia), no por la Gobernación, de manera que no tiene facultades para anunciar eso".

"Con mucho respeto lo digo: él puede llamar a todos los arquitectos que quiera, a todos los rectores, a todos los ministros y a todos los empresarios, pero eso no sustituye lo que tienen que decir nuestros vecinos. Que nadie, ni el gobernador pretenda que van a hacer lo que ellos quieren consultado entre 40 personas, pasando por encima de la tuición de lo que es de Providencia", manifestó la alcaldesa, que dijo oponerse a la medida porque significa eliminación de áreas verdes.

Propuso realizar una consulta ciudadana antes de realizar alguna intervención.

"COMPAREMOS LOS PROYECTOS"

El aludido Orrego respondió defendiendo la propuesta y señalando: "Yo no estoy obsesionado con Plaza Italia, estoy obsesionado con recuperar y devolverle la ciudad a las personas".

"La Plaza Italia no es plaza, es una rotonda para los autos. El nuevo diseño plantea 8.000 metros cuadrados de espacio público para la gente, en vez de un espacio ornamental... Comparemos los proyectos y veamos cuál le da más espacio a los parques y a la gente", desafió.

"Por último, siempre hemos estado abiertos al diálogo, lo hemos hecho los últimos meses y seguiremos haciéndolo, pero no confundamos un proyecto de escala comunal con un proyecto que es para los siete millones de santiaguinos", sentenció.

El Gobierno Regional ya contrató los servicios del estudio de arquitectos Lyon Bosch para realizar el diseño complementario de adecuación de la plaza.