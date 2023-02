Orrego criticó al Gobierno por carpas en la Alameda: "Llevamos un año y no hay estrategia"

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, criticó la gestión del Gobierno central ante la situación de indigencia de las personas que habitan en carpas en el bandejón de la Alameda, la principal arteria de Santiago.

"Los espacios públicos son para que los ocupe toda la ciudadanía, no para que la gente viva. Eso no es normal y no podemos normalizarlo. Esas personas van a tener que salir de ahí. Ahora, dónde salen, eso es lo que le hemos preguntado al Gobierno desde el día 1", sostuvo.

La autoridad apuntó al Ministerio de Desarrollo Social, que dirige el ministro Giorgio Jackson (RD). "Llevamos casi un año de este Gobierno y no tenemos ni una sola estrategia. Hemos pedido el catastro y no lo han querido entregar. Difícilmente podemos abordar un fenómeno del que no tenemos toda la información", reprochó.

Desde el Ejecutivo le respondió primero la delegada presidencial metropolitana, Constanza Martínez, quien afirmó que Desarrollo Social e Interior estudian un plan conjunto para abordar la situación.

"No sólo es en el sector de la Alameda Central; parte en Providencia y termina más o menos en Estación Central, y por lo mismo sabemos que es uno de los desafíos principales de nuestra región. Estamos trabajando en coordinación tanto con el Ministerio del Interior como el de Desarrollo Social de forma de poder abordar esta problemática con la profundidad que merece, de modo de buscar nuevas alternativas que permitan afrontar este año con una Alameda despejada", expuso.

INTERVENCIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA

Entre 2020 y 2022 se registró más de 8.300 personas en situación de calle en la Región Metropolitana, cifra dentro de la cual existe una cantidad indeterminada que se instala en carpas en el eje Alameda, de acuerdo con Desarrollo Social.

Francisca Gallegos, jefa de la División de Promoción y Protección Social de la Subsecretaría de Servicios Sociales, dijo que "desde el Ministerio estamos en proceso de actualización de la estrategia para abordar la situación de calle, principalmente por las nuevas dimensiones y características que adquiere el fenómeno y también por los nuevos perfiles que podemos encontrar de personas que experimentan esta situación".

"En lo que respecta al eje Alameda, está en curso un plan que incorpore una intervención social y comunitaria con enfoque de derecho y especialmente pensando en poblaciones vulnerables, en miras de poder procurar un acompañamiento y seguimiento en los casos, que no solo se traduzcan en una intervención paliativa, sino también en un horizonte de la superación", explicó.

Desde la cartera adelantaron que pronto anunciarán nuevas medidas para afrontar la problemática.