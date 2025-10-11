Alerta por página acusada de suplantar a "Jurassic World: The Experience"

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) alertó sobre una posible estafa que involucra al sitio web "Mundo Jurásico" (mundojurassico.com), acusado de suplantar la identidad del evento "Jurassic World: The Experience" al promocionar una experiencia con "dinosaurios animatrónicos de tamaño real" y "shows en vivo" en varias ciudades de Chile.

"Se ofrece, en su sitio web, fechas en varias ciudades del país como Santiago, Valparaíso, Concepción, La Serena, Antofagasta, Temuco, Iquique, Puerto Montt y Talca, con precios entre los 27 mil y 32 mil pesos, con grandes descuentos", detalló el organismo en un comunicado.

Todas estos antecedentes, sumado a que en la página web del supuesto evento no aparece información como razón social del organizador, pusieron en alerta al Sernac.

A la par, personas consumidoras comenzaron a ingresar reclamos contra la empresa que apuntan a cobros mayores y nula comunicación o soluciones para devolver entradas adquiridas.

Para confirmar las dudas que surgieron por este evento, la productora del evento oficial ("Jurassic World: The Experience") emitió un comunicado, declarando que la página "Mundo Jurásico" es falsa y llamando a comprar boletos solo a través de los canales oficiales.

"Informamos a los fans de Jurassic World, y al público en general, que hemos detectado cuentas falsas en Facebook e Instagram y un sitio web bajo el nombre de www.mundojurássico.com, que intentan suplantar la identidad de nuestro show "Jurassic World The Experience" vendiendo entradas falsas para nuestro evento", señaló la organización en Instagram.

"Como productora oficial del espectáculo en Chile, queremos expresar nuestro más completo repudio ante esta estafa y reiterar a los fans que estas cuentas no tienen relación alguna con la organización oficial del evento y cualquier compra realizada a través de ellas no permitirá el acceso a la exhibición", agregó.

Con todos estos antecedentes, el Sernac informó que denunció ante el Ministerio Público a "Mundo Jurásico" por el eventual delito de estafa, para que se inicie una investigación penal al respecto.

Llamado a consumidores

El Servicio reiteró el llamado a las y los consumidores a que, antes de realizar una compra por internet para un evento masivo, se verifique que la información entregada sea verídica y que cuenten con antecedentes a la vista de los organizadores, tales como rut, razón social y dirección.

En caso de haber comprado entradas, se deben juntar todos los antecedentes e ingresar una Alerta Ciudadana en el portal del Sernac bajo el rótulo "Mundo Jurásico".

Finalmente, el organismo recalcó que debe ser "Alerta Ciudadana" y no "reclamo", ya que al no tener un rut de la empresa, es la forma correcta para que el servicio recabe más antecedentes y entregue esa información al Ministerio Público con el objeto de enriquecer la investigación, o bien, tomar otras acciones de protección en defensa de las y los consumidores.