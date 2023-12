Balance muestra recuperación económica durante 2023

El desempeño económico del país durante este 2023 cerró con números que reflejan una leve recuperación respecto a 2022, cuando se terminó con una inflación anual del 13,3% debido -entre otros factores- al exceso de liquidez interna: este año dicho índice registra un valor del 4,8%.

Este descenso sostenido se debe a la paulatina resolución de desequilibrios macroeconómicos mediante el alza de la tasa de política monetaria del Banco Central y también con la moderación del gasto y del cierre de la brecha de actividad.

El economista de la Universidad Andrés Bello y Open BBK, Alejandro Urzúa, explicó las causas de este enfriamiento económico de este 2023 al sostener que "cuando yo subo el precio de los créditos, obviamente va a haber menos dinero circulante. Al haber menor dinero circulante, automáticamente hay menor demanda y con ello la presión inflacionaria de los productos tiende a bajar".

"Eso es técnicamente enfriar la economía y obviamente trae como consecuencia algunos elementos negativos, como son menor dinamismo económico, menor inversión y también el aumento del desempleo. Es por esta razón que también tenemos que preocuparnos nuevamente de volver a la senda del crecimiento", agregó el especialista.

PROYECCIONES ECONÓMICAS PARA 2024

Respecto a las proyecciones, el último Informe de Política Monetaria del Banco Central estimó que alcanzará su meta inflacionaria del 3% durante el segundo semestre del 2024; y proyectó un PIB de entre 1,25% y 2,25% para el próximo año.

Al respecto, el economista y académico de la Universidad de Chile, Manuel Agosin, enfatizó que "la inversión está muy caída y los inversionistas chilenos, nacionales, no están invirtiendo y los extranjeros no están llegando. Cada vez que se propone algún proyecto de inversión, surgen un montón de dificultades. Está todo el tema de la llamada permisología, que eso no se ha solucionado".

En tanto, la investigadora del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales (Clapes UC), Carmen Cifuentes, indicó que "bajo el supuesto de que se mantiene la dinámica entre actividad económica y empleo que hemos observado en los últimos 10 años, y si la economía se expande 1,75%, estimamos que debiesen crearse alrededor de 100 mil puestos de trabajo en 2024".

"En los primeros meses, esta mayor creación de empleo estará particularmente influenciada por factores estacionales. Posteriormente, incidirá el mejor desempeño de la economía que mencionábamos", agregó.

"La disminución en las tasas de interés también podría tener efectos positivos adicionales, sobre todo en la segunda mitad del año, y particularmente en sectores como la construcción y las actividades inmobiliarias, que se han visto particularmente golpeadas por el menor dinamismo económico", complementó Cifuentes.

El próximo martes se publicará el índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) correspondiente a diciembre. En esa línea se pronostica que, debido al comportamiento reciente y los bajos niveles de comparación, el indicador será positivo, en torno al 0,6%.