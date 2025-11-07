IPC de octubre fue cero y acumulado en 12 meses bajó a 3,4%

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó este viernes que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre anotó una variación mensual de 0,0%, acumulando 3,4% en el año y también 3,4% a 12 meses.

En octubre de 2025, el IPC anotó una variación mensual de 0,0%, acumulando 3,4% en el año. Destacó el alza de la división de alimentos y bebidas no alcohólicas, así como los descensos de vestuario y calzado, e información y comunicación: https://t.co/ea2ON4sit1 pic.twitter.com/Fyx5C3m5Gj — INE Chile (@INE_Chile) November 7, 2025

Seis de las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice, cinco presentaron incidencias negativas y dos registraron nula incidencia, detalló el organismo en un comunicado.

Entre las visiones con aumentos en sus precios, destacaron alimentos y bebidas no alcohólicas (0,5%), con una incidencia de 0,106 puntos porcentuales (pp.).

De las divisiones que consignaron bajas mensuales en sus precios, destacaron vestuario y calzado (-3,1%) con -0,079 pp., e información y comunicación (-1,1%) con -0,068pp.

Las restantes divisiones que influyeron positivamente contribuyeron en conjunto con 0,181pp.

A nivel de categorías, destacaron alzas en carne de vacuno (4,8%), gastos comunes (4,3%), y también los vinos (4,3%). En contraste, hubo caídas en el precio del pan (-2%), transporte privado de pasajeros (-6,8%) y equipos de telefonía móvil (-3,3%).