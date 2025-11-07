Síguenos:
País | Consumidores | Inflación

IPC de octubre fue cero y acumulado en 12 meses bajó a 3,4%

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

En el décimo mes del año se observó un alza de los alimentos y bebidas no alcohólicas, compensada por la baja en vestuario, calzado, información y comunicación.

Seis de las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice.
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó este viernes que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre anotó una variación mensual de 0,0%, acumulando 3,4% en el año y también 3,4% a 12 meses.

Seis de las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice, cinco presentaron incidencias negativas y dos registraron nula incidencia, detalló el organismo en un comunicado.

Entre las visiones con aumentos en sus precios, destacaron alimentos y bebidas no alcohólicas (0,5%), con una incidencia de 0,106 puntos porcentuales (pp.).

De las divisiones que consignaron bajas mensuales en sus precios, destacaron vestuario y calzado (-3,1%) con -0,079 pp., e información y comunicación (-1,1%) con -0,068pp.

Las restantes divisiones que influyeron positivamente contribuyeron en conjunto con 0,181pp.

A nivel de categorías, destacaron alzas en carne de vacuno (4,8%), gastos comunes (4,3%), y también los vinos (4,3%). En contraste, hubo caídas en el precio del pan (-2%), transporte privado de pasajeros (-6,8%) y equipos de telefonía móvil (-3,3%).

