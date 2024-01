Marcel: "Estamos muy cerca de volver a la plena normalidad inflacionaria"

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, prevé que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) llegará a la meta del Banco Central, de 3% a doce meses, antes de lo proyectado, luego de que la inflación de diciembre tuvo una variación de -0,5% y llevó a cerrar 2023 con un acumulado de 3,9%.

En entrevista con Lo Que Queda del Día, analizó que el dato del mes anterior "es muy inusual", puesto que "para encontrar un -0,5% tenemos que irnos hasta el 2013", específicamente al mes de mayo.

"Lo normal es que tengamos un IPC positivo, a veces cercano a cero, pero un -0,5 es muy negativo, que en este caso es en buena medida la contrapartida de un IPC que sorprendió al alza en noviembre, de 0,7%, pero que era transitorio", comparó.

No obstante, valoró que igualmente "es una buena noticia, especialmente para las familias: hay que destacar que hubo una baja muy importante de precios de los alimentos que habían estado muy altos durante los meses anteriores, y se han ido normalizando, lo mismo que las gasolinas, que llevan varias semanas seguidas de baja".

Asimismo, que el IPC a doce meses se sitúe ahora en 3,9% "no estaba en las proyecciones de nadie, se esperaba un 4,5 ó 4,3% (...) es un avance muy importante, entrando en tierra muy cercana a converger al 3% de meta del Banco Central", subrayó.

En ese marco, recordó que cuando "llegamos a estar en 14,1% en agosto del 2022, parecía casi imposible volver a cifras de estas magnitudes y lo hicimos bastante rápido", por lo que "con el IPC de diciembre uno puede anticipar que probablemente la convergencia al 3% va a ocurrir quizás un poco antes de lo previsto: el Banco Central esperaba que ocurriera hacia el segundo semestre de este año, y puede que sea hacia mediados de año o incluso un poquito antes".

Y aunque "el último tramo siempre es el más difícil", aseguró que "estamos muy cerca de volver a la plena normalidad en materia inflacionaria".

PROBABLES NOVEDADES EN PACTO FISCAL Y PENSIONES

En tanto, respecto a la agenda legislativa del Gobierno, Marcel dijo creer que "vamos a ver bastantes novedades en relación con el pacto fiscal y en paralelo con la reforma previsional" antes del receso legislativo de febrero.

Sobre el acuerdo en materia tributaria al que convocó, el ministro destacó que, tras la entrega del texto final en diciembre, "todas las reacciones iniciales fueron prudentes, no hubo portazos ni tantas líneas rojas como en otras oportunidades, y eso nos hace más optimistas".

Asimismo, adelantó que "para esta semana ya tenemos listos dos proyectos importantes: de trámites para aprobaciones ambientales y sectoriales de inversiones, y de cumplimiento tributario".

En cuando al debate sobre pensiones, resaltó que en la sesión de hoy en la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja, "tuvimos una discusión bastante más constructiva y armoniosa y varios artículos fueron votados por unanimidad", que dista del "comienzo un poco tormentoso de la etapa de votación" la semana pasada.

Por ello, si bien "la atención siempre se va a centrar en las diferencias, en este caso la distribución del 6%", estimó que "vamos a ir viendo en los próximos días cómo varios temas que parecían complejos, como estructura de la industria, se van a ir resolviendo y con votaciones (a favor) más allá de los parlamentarios de Gobierno".

CANCELÓ REUNIÓN EN CASA DE ZALAQUETT

Por otro lado, Marcel confirmó que canceló una reunión que iba a tener este lunes en la casa de Pablo Zalaquett (UDI), exalcalde reconvertido en lobista, luego de conocer los encuentros que ya han tenido otros ministros y parlamentarios con representantes del sector privado, que han sido cuestionados por no haber quedado registrados bajo la Ley de Lobby.

"Me hicieron una invitación hace tiempo, otra persona, no sabía mucho de las características de estas reuniones, y luego cuando tuve más información, opté por no ir. Pero para mí el tener reuniones en las cuales a uno se le invita a exponer sobre las políticas de Gobierno lo veo como parte bastante normal del ejercicio de un cargo", comentó.

Con todo, defendió que "lo importante es lo que uno dice y comunica, y en eso, tanto por el criterio de los ministros y ministras como los propios resultados -porque no he visto que nadie haya identificado que a partir de estas reuniones haya alguna decisión de Gobierno que beneficie a algún grupo-, es evidente que se ha actuado con criterio, aun en un entorno poco tradicional".