Corte ratificó obligación de empresas de declarar ante Sernac

La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la detención del representante legal de una empresa para mascotas que no se presentó ante el Sernac, luego de que el servicio lo citara a declarar.

Sernac explicó que la citación se produjo en medio de una investigación iniciada en 2020, tras un aumento significativo de reclamos de consumidores sobre incumplimientos de la empresa Pet Home, por no entregar los productos comprados a través de internet.

Entre 2020 y 2021, Sernac recibió 380 reclamos y alertas ciudadanas por productos pagados no recibidos y nula respuesta al solicitar la devolución al proveedor. Debido a ello, el organismo ofició a la empresa para que respondiera, la que responsabilizó a un intermediario y se comprometió a solucionarlo.

Sin embargo, tras meses y debido a que continuaron los reclamos, el Sernac citó a declarar al representante legal, Luis Morales, para que respondiera a la serie de interrogantes relacionadas con las diversas falencias detectadas, pero éste no compareció.

Así, el Sernac envió tres citaciones a declarar, sin obtener respuesta, por lo que solicitó su arresto al Segundo Juzgado de Policía Local de Santiago, lo que fue rechazado por el tribunal, por lo que el organismo acudió a la Corte de Apelaciones de Santiago.

El tribunal de alzada revocó la sentencia de primera instancia y resolvió la detención de Morales para que comparezca a declarar y finalmente responda ante el Servicio por los incumplimientos en los que ha incurrido la empresa y que han afectado a múltiples consumidores.

El director del Sernac, Andrés Herrera, enfatizó que el Servicio está empleando todas las facultades que le entrega la Ley para ir en defensa de los consumidores, lo que incluye, en este caso, el arresto del representante legal de la empresa para que se presente a declarar y entregue todos los antecedentes que permitan establecer las responsabilidades de la empresa.

"Tras detectar, a través de múltiples reclamos de consumidores y otros antecedentes analizados, que dicha empresa no habría cumplido con lo acordado con consumidores, habiéndo quedado además con el dinero de los afectados, lo que no es aceptable e intolerable. Ante situaciones como éstas, no dudaremos en hacer uso de todas las facultades que la ley nos permite para proteger a los consumidores", enfatizó Herrera.

El director del organismo remarcó además que casos como este evidencian la urgente necesidad de ampliar las facultades de la institución, como imponer sanciones y decretar restituciones a los consumidores, con miras a desincentivar malas prácticas prolongadas en el tiempo. El proyecto "Sernac te protege" está en discusión en primer trámite en la Cámara y se podría votar este martes 23 de enero.