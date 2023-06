Sernac inició una mesa de trabajo para terminar con las llamadas o mensajes spam

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) inició una mesa de trabajo con las principales empresas de telecomunicaciones presentes en el país, que tendrá como finalidad terminar con el envío de mensajes promocionales no deseados.

Según datos del organismo, durante el 2022 se recibieron a través de la plataforma "No molestar" 334.972 solicitudes contra el mercado de las telecomunicaciones (57% del total) por comunicaciones publicitarias o promociones mediante llamadas o SMS, registrando 7.066 casos de aviso de incumplimiento, es decir, que las empresas no respetaron el plazo para sacarlos de las bases de datos.

El objetivo de esta instancia es terminar definitivamente con el envío de los mensajes promocionales a aquellos consumidores que hayan realizado previamente una solicitud a la empresa o al Sernac mediante el "No molestar".

En la mesa de trabajo estuvieron presentes representantes de Claro-VTR, Movistar, WOM y Entel, las principales empresas de telecomunicaciones en nuestro país y que cuentan los niveles más altos de incumplimiento tras las solicitudes de los consumidores.

El director nacional del Sernac, Andrés Herrera, explicó que "lo que hemos detectado es que, no obstante, que los consumidores solicitan la suspensión de estos envíos a través de la plataforma 'No Molestar', es decir, que no los llamen más, que no reciban más comunicaciones de texto, mensajería de texto, las empresas a veces incumplen estas solicitudes y siguen llamando y haciendo llamadas molestas a los consumidores que no desean recibirla".

"Por eso, nos hemos abocado a esa solución y, hasta ahora, hemos recibido el compromiso de las cuatro empresas más importantes en torno a solucionar esta problemática y esperamos en un muy corto plazo tener resultados", afirmó.

Hasta ahora, de acuerdo al Sernac, los casos de incumplimiento detectados han sido gestionados mediante la presentación de juicios de interés general y otras acciones, pero la idea de la mesa -que tendrá una extensión de tres meses- es lograr una solución general y definitiva.