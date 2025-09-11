07:40 - | El general director de Carabineros, Marcelo Araya, informó que el funcionario apedreado en Huechuraba tiene una "herida de carácter grave" en el rostro. "Está en este momento siendo intervenido por parte del personal especializado", dijo durante la madrugada

07:39 - | En Peñalolén, un carabinero fue atacado con un perro, resultando con una mordedura. Otro uniformado resultó con lesiones leves en Huechuraba, tras ser agredido con piedras

07:38 - | En Quilicura, un bus fue incendiado en el sector de Marcoleta, mientras que en Recoleta un vehículo fue quemado en calle Zapadores, donde se reportó que una persona en situación de calle recibió un disparo

01:20 - | El general director de Carabineros visitó a dos funcionarios heridos durante la jornada: %uD83D%uDCCDHospital de Carabineros | #Ahora: El General Director, Marcelo Araya, se encuentra en el @carabhospital, monitoreando el estado de salud de un carabinero lesionado en #Quilicura, a raíz de los ataques sufridos por la 54ª Comisaría, y de otro funcionario que resultó herido en%u2026 pic.twitter.com/FUWGFiwZXG — Carabineros de Chile (@Carabdechile) September 12, 2025

01:15 - | Encapuchados dispararon contra Carabineros en San Bernardo: %u26A0%uFE0F #SanBernardo: En Av. Colón con Ducaud sujetos encapuchados disparan con armas a carabineros de Control de Orden Público, exponiendo la integridad también de vecinos del sector. Procedimiento en desarrollo.#OrdenyPatria pic.twitter.com/B8e8fEXqQ4 — Prefectura Santiago Maipo (@carabprmaipo) September 12, 2025

00:05 - | Sujetos intentaron saquear un local comercial en Pedro Aguirre Cerda: %u26A0%uFE0F #PedroAguirreCerda: En calle Clotario Blest con Av. Departamental, un grupo de sujetos ocasiona daños a un local comercial.



Personal de Control de Orden Público intervino oportunamente y evitó el saqueo, #EnDesarrollo #OrdenyPatria pic.twitter.com/jmsX0S9sN2 — Carabineros Prefectura Rinconada (@CarabRinconada) September 12, 2025

00:02 - | Un carabinero resultó lesionado en medio de incidentes en Huechuraba: #Quilicura | #Ahora: A raíz de los ataques con diferentes elementos contundentes hacia la 54ª Comisaría, un Carabinero resultó herido y lesionado en su cara, siendo traslado al Hospital Institucional. #EnDesarrollo pic.twitter.com/LJFxduCIub %u2014 Prefectura Santiago Norte (@carabprnorte) September 12, 2025

23:11 - | Se registran enfrentamientos entre manifestantes y Carabineros en las afueras de la 54 Comisaría de Huechuraba, en el sector La Pincoya, con lanzamiento de fuegos artificiales y bombas lacrimógenas

22:49 - | Incidentes y barricadas en Pedro Aguirre Cerda: %u26A0%uFE0F #PedroAguirreCerda: En Calle Clotario Blest con Av. Departamental se registran barricadas incendiarias y ataques a personal de Carabineros. Personal de Control de Orden Público interviene con sus medios para restablecer el orden.#OrdenyPatria pic.twitter.com/x2zd8lV790 — Carabineros Prefectura Rinconada (@CarabRinconada) September 12, 2025

22:35 - | Carabineros reporta incidentes en Cerro Navia: #CerroNavia | #Ahora: Grupo de sujetos encapuchados utilizan armas de fuego contra carabineros de Control de Orden Público, arrojando además, elementos incendiarios (molotov) exponiendo la integridad también de transeúntes que circulan por el lugar. #EnDesarrollo pic.twitter.com/PrNBz4683O — Prefectura Santiago Occidente (@CarabPOccidente) September 12, 2025

22:21 - | En la comuna de Independencia, en la intersección de Gamero con Soberanía, en la población Juan Antonio Ríos, se registró lanzamiento de fuegos artificiales por el aniversario de la muerte de un joven asesinado en la romería

22:16 - | Personal de Carabineros detuvo a una persona en las afueras del Metro Grecia por su presunta participación en manifestaciones durante esta jornada

22:15 - | Al menos ocho barricadas fueron prendidas en el sector de Avenida Grecia, en la comuna de Peñalolén %uD83D%uDD34AHORA | Múltiples barricadas se registran en avenida Grecia en el marco de un nuevo 11 de septiembre.@Cooperativa pic.twitter.com/zrprEoyvcT — Bryan Galvez Silva%uD83D%uDD3B (@BryanGalvezS) September 12, 2025

21:34 - | Se reportan barricadas en el sector de Avenida Grecia con Tobalaba, comuna de Peñalolén

20:03 - | Una masiva conmemoración se ha vivido durante la jornada en el Estadio Nacional, hasta donde llegaron diversas autoridades como el ministro del Interior, Álvaro Elizalde %uD83D%uDCAC %u201CLas sociedades que aprenden de las lecciones de la historia son las que pueden construir un mejor futuro%u201D.



El ministro Álvaro Elizalde, recorrió los sitios de memoria del Estadio Nacional, principal centro de detención al inicio de la dictadura.#DemocraciaSiempre pic.twitter.com/eeIBX3N1FW — Ministerio del Interior (@min_interior) September 12, 2025

20:01 - | En la Alameda, a la altura de la Universidad Alberto Hurtado, un grupo de estudiantes levantó barricadas, lo que provocó un corte en el tránsito desde Manuel Rodriguez al poniente

20:00 - | Ana González, encargada de educación y pedagogía de la memoria, detalló que se llevará a cabo una velatón y actividades artísticas

19:59 - | En el Estadio Víctor Jara (exEstadio Chile) se han realizado una serie de visitas guiadas por el recinto que fue utilizado como centro de tortura