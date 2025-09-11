07:40 -
| El general director de Carabineros, Marcelo Araya, informó que el funcionario apedreado en Huechuraba tiene una "herida de carácter grave" en el rostro. "Está en este momento siendo intervenido por parte del personal especializado", dijo durante la madrugada
07:39 -
| En Peñalolén, un carabinero fue atacado con un perro, resultando con una mordedura. Otro uniformado resultó con lesiones leves en Huechuraba, tras ser agredido con piedras
07:38 -
| En Quilicura, un bus fue incendiado en el sector de Marcoleta, mientras que en Recoleta un vehículo fue quemado en calle Zapadores, donde se reportó que una persona en situación de calle recibió un disparo
01:20 -
| El general director de Carabineros visitó a dos funcionarios heridos durante la jornada:
01:15 -
| Encapuchados dispararon contra Carabineros en San Bernardo:
00:05 -
| Sujetos intentaron saquear un local comercial en Pedro Aguirre Cerda:
00:02 -
| Un carabinero resultó lesionado en medio de incidentes en Huechuraba:
23:11 -
| Se registran enfrentamientos entre manifestantes y Carabineros en las afueras de la 54 Comisaría de Huechuraba, en el sector La Pincoya, con lanzamiento de fuegos artificiales y bombas lacrimógenas
22:49 -
| Incidentes y barricadas en Pedro Aguirre Cerda:
22:35 -
| Carabineros reporta incidentes en Cerro Navia:
22:21 -
| En la comuna de Independencia, en la intersección de Gamero con Soberanía, en la población Juan Antonio Ríos, se registró lanzamiento de fuegos artificiales por el aniversario de la muerte de un joven asesinado en la romería
22:16 -
| Personal de Carabineros detuvo a una persona en las afueras del Metro Grecia por su presunta participación en manifestaciones durante esta jornada
22:15 -
| Al menos ocho barricadas fueron prendidas en el sector de Avenida Grecia, en la comuna de Peñalolén
21:34 -
| Se reportan barricadas en el sector de Avenida Grecia con Tobalaba, comuna de Peñalolén
20:03 -
| Una masiva conmemoración se ha vivido durante la jornada en el Estadio Nacional, hasta donde llegaron diversas autoridades como el ministro del Interior, Álvaro Elizalde
20:01 -
| En la Alameda, a la altura de la Universidad Alberto Hurtado, un grupo de estudiantes levantó barricadas, lo que provocó un corte en el tránsito desde Manuel Rodriguez al poniente
20:00 -
| Ana González, encargada de educación y pedagogía de la memoria, detalló que se llevará a cabo una velatón y actividades artísticas
19:59 -
| En el Estadio Víctor Jara (exEstadio Chile) se han realizado una serie de visitas guiadas por el recinto que fue utilizado como centro de tortura
19:58 -
| A 52 años del Golpe de Estado, el país vive una nueva jornada de conmemoración del 11 de septiembre