Gonzalo Blumel, el exministro del Interior del segundo Gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022) que llegó al cargo 10 días después del inicio de las protestas de octubre de 2019, fue increpado este martes al finalizar la presentación del libro "Réquiem por el Chile del estallido social", escrito por el excanciller Ignacio Walker.

En las afueras de la sede en Santiago de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), el ingeniero civil ambiental y militante de Evópoli fue abordado por familiares y amigos de víctimas de los abusos policiales durante la ola de manifestaciones, quienes comenzaron a increparlo y le lanzaron panfletos alusivos al 18 de octubre.

"Donde vayas te vamos a funar" y "eres cómplice" fueron algunas de las frases que le gritaron.

🛑"Funan" al ex Ministro Gonzalo Blumel.

No sólo no reconoció las violaciones a los derechos humanos durante la Revuelta, sino que aseguró que fue un error haber puesto en duda el uso legítimo de la fuerza. ¿Qué más quería? ¿Fusilamientos como en la Matanza de Santa María de…