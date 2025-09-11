Síguenos:
Tópicos: País | DD.HH.

Incidentes aislados marcan conmemoración del 11 de septiembre

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Este jueves se cumplen 52 años del Golpe de Estado en contra del gobierno de Salvador Allende.

Incidentes aislados marcan conmemoración del 11 de septiembre
22:35 - | Carabineros reporta incidentes en Cerro Navia:

22:21 - | En la comuna de Independencia, en la intersección de Gamero con Soberanía, en la población Juan Antonio Ríos, se registró lanzamiento de fuegos artificiales por el aniversario de la muerte de un joven asesinado en la romería

22:16 - | Personal de Carabineros detuvo a una persona en las afueras del Metro Grecia por su presunta participación en manifestaciones durante esta jornada

22:15 - | Al menos ocho barricadas fueron prendidas en el sector de Avenida Grecia, en la comuna de Peñalolén

21:34 - | Se reportan barricadas en el sector de Avenida Grecia con Tobalaba, comuna de Peñalolén

20:03 - | Una masiva conmemoración se ha vivido durante la jornada en el Estadio Nacional, hasta donde llegaron diversas autoridades como el ministro del Interior, Álvaro Elizalde

20:01 - | En la Alameda, a la altura de la Universidad Alberto Hurtado, un grupo de estudiantes levantó barricadas, lo que provocó un corte en el tránsito desde Manuel Rodriguez al poniente

20:00 - | Ana González, encargada de educación y pedagogía de la memoria, detalló que se llevará a cabo una velatón y actividades artísticas

19:59 - | En el Estadio Víctor Jara (exEstadio Chile) se han realizado una serie de visitas guiadas por el recinto que fue utilizado como centro de tortura

19:58 - | A 52 años del Golpe de Estado, el país vive una nueva jornada de conmemoración del 11 de septiembre

