22:35 - | Carabineros reporta incidentes en Cerro Navia: #CerroNavia | #Ahora: Grupo de sujetos encapuchados utilizan armas de fuego contra carabineros de Control de Orden Público, arrojando además, elementos incendiarios (molotov) exponiendo la integridad también de transeúntes que circulan por el lugar. #EnDesarrollo pic.twitter.com/PrNBz4683O — Prefectura Santiago Occidente (@CarabPOccidente) September 12, 2025

22:21 - | En la comuna de Independencia, en la intersección de Gamero con Soberanía, en la población Juan Antonio Ríos, se registró lanzamiento de fuegos artificiales por el aniversario de la muerte de un joven asesinado en la romería

22:16 - | Personal de Carabineros detuvo a una persona en las afueras del Metro Grecia por su presunta participación en manifestaciones durante esta jornada

22:15 - | Al menos ocho barricadas fueron prendidas en el sector de Avenida Grecia, en la comuna de Peñalolén %uD83D%uDD34AHORA | Múltiples barricadas se registran en avenida Grecia en el marco de un nuevo 11 de septiembre.@Cooperativa pic.twitter.com/zrprEoyvcT — Bryan Galvez Silva%uD83D%uDD3B (@BryanGalvezS) September 12, 2025

21:34 - | Se reportan barricadas en el sector de Avenida Grecia con Tobalaba, comuna de Peñalolén

20:03 - | Una masiva conmemoración se ha vivido durante la jornada en el Estadio Nacional, hasta donde llegaron diversas autoridades como el ministro del Interior, Álvaro Elizalde %uD83D%uDCAC %u201CLas sociedades que aprenden de las lecciones de la historia son las que pueden construir un mejor futuro%u201D.



El ministro Álvaro Elizalde, recorrió los sitios de memoria del Estadio Nacional, principal centro de detención al inicio de la dictadura.#DemocraciaSiempre pic.twitter.com/eeIBX3N1FW — Ministerio del Interior (@min_interior) September 12, 2025

20:01 - | En la Alameda, a la altura de la Universidad Alberto Hurtado, un grupo de estudiantes levantó barricadas, lo que provocó un corte en el tránsito desde Manuel Rodriguez al poniente

20:00 - | Ana González, encargada de educación y pedagogía de la memoria, detalló que se llevará a cabo una velatón y actividades artísticas

19:59 - | En el Estadio Víctor Jara (exEstadio Chile) se han realizado una serie de visitas guiadas por el recinto que fue utilizado como centro de tortura