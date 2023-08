Insulza: Impulsores de lectura contra Allende "quieren violencia en Chile"

Tras repudiar a los diputados de derecha que impulsaron la relectura de la declaración de la Cámara de 1973 contra el gobierno de Salvador Allende, el senador socialista José Miguel Insulza acusó a los mismos en Cooperativa de promover la violencia con esta medida.

El parlamentario planteó en Lo que Queda del Día que "el 73 se veía un clima bastante agitado y duro, y a mi juicio, fue una gran irresponsabilidad emitir esa declaración, a la cual concurrieron diputados que después estuvieron en contra del golpe de Estado, sobre todo de la DC", y quienes "en muchos casos no imaginaron lo que iba a pasar después".

En cambio, "los que hicieron leer la declaración anteayer sabían perfectamente lo que pasó después. ¿Y por qué lo hacen? ¿Quieren conmemorar algún hecho maravilloso? ¿La cantidad de muertos o a los detenidos desaparecidos? Eso es lo que me indignó (...) me pareció una vergüenza", subrayó.

Por lo mismo, consideró "poco válido" el argumento de que rememorar tal hecho histórico buscaba dar cuenta del ambiente previo al quiebre democrático: "O sea, quieren justificar el golpe, pero eso está mal".

"No he escuchado a nadie decir que estuvo bien hecho; andan todos con la cola entre las piernas, diciendo que esa no fue su intención, pero que la reflejen: ellos quieren violencia en Chile, y eso está muy mal", insistió Insulza.

También descartó que quienes se opusieron a tal acto -como él- atenten contra la libertad de expresión: "No creo que la libertad de expresión consista en dañar a nadie a través de la expresión. Es el derecho a opinar cada uno lo que le parezca, pero no defender cosas completamente delictuales o criminales".

LOS PROBLEMAS DE LA CONMEMORACIÓN

En cuanto a la compleja conmemoración de los 50 años del golpe que se avecina, el exministro del Interior consideró que "es un reflejo de lo que pasa en el país: los 10 años anteriores había un país mucho más reconciliado, y ha habido un rebrote de la división, una polarización de fuerzas, y eso es lo que se refleja en esto".

El oficialista reconoció que el Gobierno no tiene una guía clara para esa fecha: "En todas partes se han convencido de que aquí poco menos que iba a haber un tremendo evento el 11 de septiembre, y lo único que habrá es un desfile de mujeres el 10 recordando a los detenidos desaparecidos".

"Además, desgraciadamente, este ha sido un año convulsionado, han pasado muchas cosas, y se debió considerar eso también", acotó.

Por otro lado, el senador observó que "hay quienes se aprovechan de esto para pasar sus propios mensajes políticos, para criticar al Gobierno. Esa es la polarización: de ambos lados se tratan de hacer cosas que no corresponden".