Gobierno: Presunto caso de falsa detenida desaparecida fue detectado por el Plan de Búsqueda

El Gobierno resaltó este lunes que el caso de Bernarda Vera Contardo, quien figura como víctima de desaparición forzosa en el Informe Rettig y fue, presuntamente, hallada con vida en Argentina, fue detectado en el marco del trabajo del Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia.

Bernarda Vera, profesora de educación básica y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) -alias "Anita-", desapareció a sus 27 años tras ser detenida en octubre de 1973.

Un reportaje emitido el domingo por Chilevisión indicó que, "con el transcurrir de los años, han surgido diversas versiones respecto de cuál fue realmente su destino", y sus periodistas ubicaron y hablaron brevemente, en Argentina, con una mujer que "sería la chilena Bernarda Vera".

Hoy, en un punto de prensa, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, explicó la cronología del caso y destacó que las "inconsistencias" sobre la historia de Vera fueron descubiertas por la periodista y académica Pascale Bonnefoy, como parte del Plan Nacional de Búsqueda de detenidos desaparecidos que instauró el Gobierno de Gabriel Boric.

Cordero explicó que, siendo él ministro de Justicia y Derechos Humanos, conoció los primeros antecedentes en 2024; y resaltó que el proceso de chequeo incluyó intercambio de información con el Gobierno de Suecia, país al que, aparentemente, viajó Vera tras escapar de Chile en medio de la dictadura.

Agregó que "el Gobierno está estudiando una querella" respecto a este caso, pero puntualizó que "la hija de Bernarda Vera y su familia (en Chile) han actuado de buena fe y con total desconocicimiento" de la irregularidad, por lo que hizo un llamado a la prudencia y al respeto en las opiniones.