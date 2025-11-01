Síguenos:
Tópicos: País | DD.HH.

Kaiser tildó de "estafa" el Plan Nacional de Búsqueda: En el Gobierno "son unos desalmados"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La carta libertaria acusó que el programa "no se hace cargo de la identificación de los miles de protocolos de detenidos desaparecidos en el SML".

Además, denunció que el Presidente Boric "pudo entregar los restos en los 50 años del golpe y no lo hizo, (por lo que) se va con esa vergüenza para la casa".

Kaiser tildó de
 ATON

Con sus dichos, Kaiser aviva la polémica sobre el plan a días de que la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, la haya iniciado en Cooperativa al haber calificado la iniciativa como "vengativa".

En portada

El diputado y candidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, volvió a generar controversia tras sus declaraciones sobre el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Detenidas Desaparecidas, impulsado por el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Durante una intervención pública, el parlamentario cuestionó la efectividad de la medida y su ejecución en materia de derechos humanos, calificándola como "una estafa".

Según Kaiser, el plan "no se hace cargo de la identificación de los miles de protocolos de detenidos desaparecidos que se encuentran en el Servicio Médico Legal". En esa línea, sostuvo que "usted no puede empezar a buscar si no sabe lo que ya tiene".

El abanderado libertario acusó además que la iniciativa "se financia con miles de millones de pesos" sin avanzar en lo que considera una tarea pendiente: la identificación de restos humanos que "ya están en poder del Estado hace más de 20 años" y que habrían sido "dañados por falta de responsabilidad".

"Son unos desalmados"

"Son unos desalmados, lo que han hecho en materia de derechos humanos no puede ser descrito de otra manera", afirmó, apuntando directamente al Ejecutivo.

Asimismo, Kaiser agregó que "el señor Gabriel Boric, habiéndose cumplido los 50 años (del golpe de Estado), pudo haber entregado los restos y no lo hizo; se va con esa vergüenza para la casa".

El diputado también adelantó una de las medidas que impulsaría en caso de llegar al gobierno: "Una de las primeras medidas que vamos a tomar es poner todos los recursos necesarios para identificar los restos y entregarlos a sus familias".

En ese contexto, subrayó que "hay muchas mamás, familiares que están falleciendo sin haber podido darles cristiana sepultura. Eso no se hace, es una vergüenza".

Las declaraciones de Kaiser surgen pocos días después de los dichos de la candidata presidencial Evelyn Matthei, quien señaló en Cooperativa que, bajo un eventual gobierno suyo, el Plan Nacional de Búsqueda "se mantendría, pero funcionaría bastante distinto", asegurando que "para mucha gente, no es búsqueda, es venganza".

