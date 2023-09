El presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, criticó en El Primer Café que la UDI considerara al golpe de 1973 como "inevitable", e hizo notar -tal como Gabriel Boric- que las violaciones a los derechos humanos de los partidarios de la Unidad Popular comenzaron ese mismo 11 de septiembre. "Torturar con electricidad, amarrar a una persona a un riel, lanzar a una profesora al mar por pensar en un mundo distinto al tuyo no es inevitable", señaló el diputado. Planteó además que el país encontrará la unidad "cuando haya un reconocimiento del dolor ajeno, del horror", y enfatizó que "no puede ser neutral, se tiene que estar del lado de los que sufrieron". No hacerlo "es negacionismo puro y duro", sentenció.

